Voy a ayudar a las autoridades a evidenciar a Blanco: Capella

Voy a ayudar a las autoridades a evidenciar a Blanco…claro que hubo una reunión con tres líderes antagónicos, “¿Cree que somos tan inocentes o tan estúpidos quienes conocemos y tenemos ciertos detalles de la realidad delincuencial en el estado de Morelos, que llegó a una misa y que estaban tres líderes antagónicos que se estaban mandado a matar entre sí?”, así detalló el ex comisionado de Seguridad de Morelos, Alberto Capella lo que calificó como un show del gobernador Cuauhtémoc Blanco ante los señalamientos de estar involucrado con grupos delincuenciales.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Capella detalló que después de una crisis muy fuerte desde 2012, en 2016 logramos una contención de la violencia en Morelos, afirmó el ex comisionado de Seguridad del estado, con una estrategia inteligencia e inversión, aunque con “muchas turbulencias políticas”. Al 2018 había problemas, pero no como ahora afirma. Me fui con un nivel importante.

Sin embargo, afirma que, este sujeto (Cuauhtémoc Blanco) para tratar de justificar la enorme ineptitud que lo caracteriza, la gran irresponsabilidad e ignorancia con la que maneja el estado, el estar señalando nuevamente el pasado como causa de, tiene 38 meses gobernando el estado de Morelos y sigue con la misma retórica absurda, señalando que hay audios, pues que los presente”.

“El gobierno se maneja con una enorme hipocresía, coincido con este tipo en que claro que hay una narco-política que nosotros combatimos”, recordó la detención de “El Carrete”, quien afirma era apoyado, y le mandó a matar en dos ocasiones. Asimismo, dijo evidenció a “El Ray”, sucursal del CJNG.

Por todo lo señalado, el ex comisionado de Seguridad de Morelos afirma que no hay sustento en las palabras de Blanco, solo una plataforma mediática, por lo que evidenciará al “pillo corrupto que gobierna Morelos”, por todos los colaboradores que han perdido la vida y por sus huérfanos.