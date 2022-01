Habrá revocación de mandato, con menos casillas: Lorenzo Córdova

Llama atención que dos secretarias de estado hayan realizado un análisis tan poco serio, generalizado, con tan poca información y con un profundo desconocimiento de cómo funciona el INE, esperaba que fuera un documento serio; así lo señaló el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El consejero agradeció que "no haya ningún a base legal" en dicho documento del que dio ejemplos de error como en el caso del sueldos y salarios del que señaló que dichas medidas no afectan a personal operativo ni sindicalizado, cuando en el INE no hay sindicatos; "está constituido bajo un régimen particular y generoso para los trabajadores". No hay horas extras. Eso lo desconocían las secretarías, señaló.

De los 130 millones de pesos que consideraron de supuestas 1 mil 336 plazas sujetas a reducción, solo existen 121 y con tabuladores públicos, recalcó.

Un tercer punto del "trabajo mal hecho" dijo, está en los llamados gasto de operación, señala "los ahorros" que proponen pueden ser canalizados para la consulta popular y la revocación de mandato, lo que señala es un desconocimiento de la Constitución pues desde el 30 de noviembre se cerró la posibilidad de que hubiera una consulta popular en 2022, no se solicitó por los sujetos legitimados.

Finalmente señaló que, si el INE modificara los rubros señalados, estaría violando abiertamente tanto dos suspensiones concedidas por la SCJN, como la sentencia del Tribunal Electoral para generar recursos sin comprometer las funciones presupuestales ni los derechos laborales.

Desconocen de esta materia por eso el gobierno no se mete en las elecciones desde hace 30 años, señaló.

Por lo anterior, recalcó que hay 1570 millones de pesos para la revocación de mandato que será con memos casillas, aunque reconoció que las diapositivas que presentó el secretario de Gobernación no es la sentencia a la que está obligada a dar la Secretaría de Hacienda, eso tendrá que ocurrir en próximos días. En tanto dijo, el INE ya garantizo que habrá revocación de mandato.

"Estamos blindados y nadie podrá reclamar al INE... gracias INE habrá revocación", señaló.

"Con este chantaje presupuestal se está evidenciando el verdadero propósito que –que no tiene que ver con la revocación de mandato, sino que es algo que tiene que ver con tratar de ganar por esta vía lo que se ha venido perdiendo sistemáticamente por parte del INE ante tribunales en los últimos años", concluyó.