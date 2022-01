Insultos y descalificaciones no ayudan a nadie: Arturo Zaldívar

Insultos y descalificaciones no ayudan a nadie, "estoy cumpliendo con una obligación institucional de aclarar y defender a la Corte" señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el ministro presidente detalló que en 2021 se resolvieron 3 mil 421 asuntos de fondo de más de 12 mil recibidos; con temas trascendentes de la vida nacional como inconstitucionalidad del delito de aborto y la objeción de consciencia, "las sentencias más importantes que se pronunciaron en el mundo el año pasado".

Asimismo incluyó la regulación de gestación subrogada Ley Nacional sobre Uso de Fuerza, Ley Nacional de Extinción de Dominio, Ley general para el control de tabaco, prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana de la cual se estableció la declaratoria de inconstitucionalidad, acuerdos internacionales de compra de medicamentos y la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, entre otros.

Por ello señaló el ministro, la Corte está cumpliendo su misión y compartió que entre los proyectos por alcanzar están el Código de Justicia Militar, y el Código Militar de Procedimientos Penales, Derechos de Infancias Trans, Registro público de personas agresoras sexuales, y lo referente a la Presa La Boquilla, además de otros de Fuerza Armada.

Con respecto a las críticas que señalan que la SCJN no resuelve temas delicados, afirmó "desde que llegué a la Corte, mi función no es de juez sino de un titular de un poder con las facultades político-administrativas que eso implica", por ello dijo, es necesario acercar a la sociedad los avances realizados.

El ministro dijo que es sano que la ciudadanía esté al pendiente del trabajo de ministras y ministros; "somo el único Tribunal que debate públicamente en el mundo", lo que consideró una acción de transparencia importante y positiva.

Sobre sus críticos se dijo respetuoso de la libertad de expresión demostrada en su labor, pero señaló "hoy tengo claro que es mala fe", "se ha repetido hasta el cansancio que el presidente de la Corte está metiendo a un cajón todos los temas que importan al gobierno, y esto es falso". "Quien tiene un micrófono, una pluma también tiene una responsabilidad sobre todo en el momento que está viviendo el país", recalcó.

Caso Alejandra Cuevas



Al respecto, recordó que fue en un evento académico al que acudió en el que se presentaron los familiares de Alejandra Cuevas "los vi a los ojos y escuché todo lo que tenían que decir... tuve que aclarar que es falso que el presidente de la corte guardó en un cajón el asunto para afectar a esta persona", esto no es así, a la Corte llegan miles asuntos al mes y no puedo alterar los asuntos, señaló.

Aseguró que todos los casos tienen importancia no serán privilegiados por ser mediáticos, todas las personas merecen respeto e igualdad de circunstancias. Actualmente el ministro Pérez Dayán es quien tienen el asunto en sus manos y los ministros resolverán conforme a la Constitución, recalcó.

En cuanto a los inocentes en prisión, dijo que "siempre he estado en contra de la prisión preventiva oficiosa", pues reconoció que afecta a las personas desprotegidas y particularmente las mujeres quienes están a expensas de una sentencia adelantada, por ello dijo busca consolidar el camino de la Reforma Judicial, pues recordó que son 32 los poderes judiciales.

Finalmente dijo que "cuando un ejercicio de descalificación está claramente apoyado en una mentira que se repite para ver si de tanto repetirse es verdad, es mi obligación aclararlo. Yo no estoy peleado con nadie... Siempre he hablado de conciliación, de unidad, pero creo que a la democracia no le ayuda que se descalifique a las instituciones no con opiniones, sino con hechos". recalcó.