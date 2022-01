IMSS reactivó permiso digital por Covid-19: Zoé Robledo

No hay necesidad de acudir a clínicas del IMSS, se activó permiso digital, COVID 3.0 así lo dio a conocer el director general del IMSS, Zoé Robledo en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El director general del IMSS detalló que el permiso COVID3.0 está activado desde el día de ayer en la plataforma del IMSS digital conocida por los asegurados, es un trámite flexible que no está sujeto a visitar los servicios médicos del IMSS ni necesidad de asistir a los servicios médicos.

El permiso COVID 3.0 tienen una vigencia de 7 día debido a que la variante Ómicron requiere un menor tiempo de recuperación y servirá a los trabajadores derechohabientes como justificante de ausencia en su empleo.

Con ello podrán justificar su ausencia evitar la asistencia a las clínicas y por tanto el contagio.

Con esta modalidad se solicitan algunos datos sobre la cuenta del derechohabiente para el pago, pero recalcó, se está haciendo lo más simple posible.

La semana pasada agregó se pudieron hacer miles de pruebas y se seguirán haciendo, sin embargo, ahora se va a evitar una parte de las filas que se han visto pues no todos los que buscan pruebas son derechohabientes.

Lo que se busca es que las personas que no tienen síntomas severos no hagan filas. En el caso de las empresas que estaban solicitando una prueba rápida a sus empleados, dijo no es necesaria y no debe ocurrir.

Asimismo dijo que no se han querido suspender servicios independientes a medicina familiar por la activación de módulos de atención COVID.

Por ello añadió Robledo, las citas para especialidad también se pueden solicitar en línea contando con el número de expediente correspondiente.

En breve dijo, el director general del IMSS, habrá una línea de denuncia para verificar que no se siga solicitando una prueba a los trabajadores para el retorno a sus labores.

Con respecto al personal de Salud del IMSS dijo que hasta el momento se han tenido casos de contagio, pero no hay un incremento considerable, pues se cuenta con el equipo de protección y protocolos correspondientes para todo el personal.

Robeldo reconoció que hubo un brote en una Unidad, pero se han fortalecido los protocolos en ella y se está haciendo contrataciones de personal para salir adelante. Sin embargo, dijo no es nada que preocupe.

La página imss.gob.mx/covid-19/permiso, o en la plataforma IMSS desde: Ingresar Permiso COVID en donde se hará la captura de: CURP, código postal, se responde un cuestionario, se agrega información de datos generales, se indica si se cuenta con una prueba (que no es obligatoria), se proporciona un correo electrónico y la clabe interbancaria para recibir el pago correspondiente a sus días de justificante.