Los Reyes se portaron de lujo: Ricardo Sheffield

El titular de la Profeco Ricardo Sheffield dijo que los Reyes se portaron de lujo, pues hubo buenas ventas y se llevó con orden la temporada en la que se supervisaron jugueterías y panaderías y solo hubo reporte de un proveedor en Puebla y tres de la CDMX en donde no se exhibían los precios por lo que afirmó "se puede hablar de un saldo blanco y resultado positivo".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, respecto a la gasolina, reconoció que son las gasolineras son las menos las que "sí se están pasando de rosca", pero hay que verificar desde la aplicación Litro por litro la gasolinera que ofrece el mejor precio y la ubicación, no hay porque comprarle a los que dan carísimo.

El procurador recordó que es el caso de la tortilla cuyo precio es de 18 pesos el kilo y no hay porque ir a comprar tortillas gourmet de 100 pesos el kilo, "en cualquier lugar hay opciones, y gandallas que hay que ubicarlos y no ir con ellos", señaló y pidió ventanear a ese proveedor abusivo pese a la libertad de precio.

Respecto al impuesto que debía eliminarse a los productos de higiene menstrual, Sheffield compartió que tuvo una reunión con proveedores y distribuidores de estos productos y desde diciembre se comenzó un operativo en el que se vigila en todo el país que no se cobre el IVA y que el producto no tenga un aumento superior al 8% que es la inflación del 2021, "no puede aumentar con el pretexto de la inflación. Es un ahorro del 10% comparado con el precio del año pasado aseguró.