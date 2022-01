Incomprensible el escudo de protección de Cuauhtémoc Blanco: De Mauleón

Es incomprensible la muralla de silencio y el escudo de protección que tienen algunos personajes de la vida pública muy cercanos al presidente, que así lo señaló el periodista en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Vemos una foto que tendría en llamas al país, en donde el gobernador aparece retratado con tres objetivos prioritarios en el estado de Morelos, en un lugar que no es público. Estos tres personajes son líderes de células criminales que causaron dolor a la gente de Morelos el estado que Cuauhtémoc Blanco gobierna y él solo dice "no me acuerdo", señala el periodista.

De acuerdo con fuentes de seguridad, de Mauleón afirma que la foto fue sustraída del teléfono de una mujer que fue detenida en Oaxtepec a finales del año pasado, y que es hermana de la presidenta estatales del partido Redes Sociales Progresistas y quien se exhibió con toda la clase política del estado de Morelos. Ella era operadora del partido, pero además del grupo criminal Guerreros Unidos. La pregunta es ¿porqué tenía ella esta foto?

Resaltó que de los tres, solo queda operando "El Tripa", líder del comando Tlahuica, "un grupo violentísimo" que tiene pugna con "El Colombiano"; El Tripa", señala Mauleón "es quien habría dejado la manta hallada ayer en la que se habla de acuerdos y negocios con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y de quien los unió o los acercó que es un tal Hugo Erick, en la que amenaza con dar más información sobre el asesinato del activista Samir Flores".

De Mauleón recordó que Hugo Erick Flores fue super delegado de López Obrador en Morelos, enviado tras la pérdida de registro de su partido Encuentro Solidario; es pastor evangélico y surge la pregunta si este señor estuvo presente en la reunión o los acercó para lograr un acuerdo de no violencia.

La fotografía y la información de la supuesta narcomanta afirma el periodista "dan para que se haga una investigación y el gobernador hubiera renunciado o solicitado licencia en lo que se aclara porqué aparece retratado con tres objetivos prioritarios del estado de Morelos".

En Morelos dijo es innegable la entrada del CJNG reclutando mafias locales que ya operan para ellos, los de la foto habrían hecho alianzas con el cartel, en la reorganización señala, los llamados Comando Tlahuica, encabezado por Homero Figueroa "El Tripa", recogió gente de Los Rojos, Guerreros Unidos, de Cartel de la Sierra, de Nueva Sangre Guerrerense, pequeñas células criminales de la región, en busca de tener el control de la zona.

Señaló que Comando Tlahuica está peleando por tener hegemonía criminal sobre el grupo criminal de "El Señorón", quien hizo crecer a los goteros y narcomenudistas del estado.

Todas las poblaciones que se encuentran desde la Central de Abasto de la Ciudad de México y el puerto de Acapulco están siendo víctimas de una guerra por el control, de ahí tanta violencia, Acapulco es un corredor de droga que controlaban los Beltrán Leyva.

Todo lo que se produce y cosecha en la Sierra de Guerrero se distribuye en la zona de Morelos y Puebla hacia diversas regiones del país. Morelos es una extensión de Guerrero, afirma el periodista.