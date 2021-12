"El INE vulnera nuestra democracia": Mario Delgado

El INE por la vía administrativa pretende restringir un derecho político, aseveró Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en Así las Cosas luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinara posponer de forma temporal el desarrollo del proceso de revocación de mandato.

Delgado agregó que por si no fuera suficiente, con posponer el proceso de revocación de mandato, en lo que considero contradictorio e hipocresía, los consejeros votaron en contra de que Morena devuelva 547 millones para completar los 800 que se comprometieron a devolver al gobierno para la compra de vacunas contra el Covid-19.

Recordó que el consejero Ciro Murayama dijo que no es necesario una revocación de mandato, cuando el presidente tiene una gran aceptación. Aseguró que no se trata de Andrés Manuel López Obrador, si no de inaugurar en nuestro país una democracia participativa, con este nuevo derecho que se le da a la ciudadanía, se evitaría muchas desgracias.

El dirigente de Morena, detalló que llevaran varias acciones, una será que la Cámara de Diputados planteará una controversia constitucional los integrantes de Morena meterán una queja ante el Tribunal Electoral y esperan que la SCJN los obligue a actuar con responsabilidad.