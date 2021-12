Sí se parece a Hitler, tiene la misma psicología: Javier Sicilia

Sí se parece a Hitler, sinónimo que le confirman es esta avalancha de las masas sobre alguien que ya identificaron como un enemigo, las redes fueron terribles y el Presidente rematando, señala Javier Sicilia tras las críticas luego de publicar su columna en Proceso "En el espejo de Hitler".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el escritor y activista detalló: "Hay algo de la lógica de Hitler en sus mañaneras, como repetir mentiras hasta que se vuelven verdades, descalificar a sus adversarios como él los llama, sino llevarlos a la cárcel, destruirlos socialmente, hay una lógica ahí, -guardando sus debidas proporciones, pues esta gente a veces tampoco sabe leer-, tiene la misma psicología, la misma lógica por desgracia, de los llamados populistas nacionalistas en los que siempre hay movilizadores de masas y el paradigma de estas formas se llama Hitler"

Recordó que "Hitler se fue construyendo", no fue de golpe, dijo pero hay paradigmas para no olvidar que puede repetirse, señaló.

El poeta y activista recordó que fue el Presidente quien cerró el diálogo hace dos años, aunque le reiteraron "Presidente no estamos contra ti", tras una marcha de tres días y el enfrentamiento con un grupo de choque en el Zócalo capitalino,. La respuesta dijo, el presidente fue a saludar a la madre de "El Chapo", y liberó a Ovidio. "Él rompe cualquier puente, no quiere dialogar, ha llevado al país a esto"..."nosotros hemos intentado todos diálogos posible y hemos enfrentado la traición", señaló.

También recordó que luego del diálogo de Tlatelolco, en donde le invitó a colaborar, "No ha habido una comisión de la verdad más que para Ayotzinapa... cuando hay 90 mil desaparecidos"

"Parece que este país descansa sobre el presidente quien tiene 70% de popularidad, según encuestas, él marca la agenda en la mañanera, pero si está cerrado ese diálogo está cerrado con cualquier interlocutor", señaló.

La reserva moral del país está fracturada, afirma Sicilia "si pudiéramos unirnos podríamos hacer cambios fundamentales, arriba no hay nada, no se puede hablar de democracia con el 30 por ciento del territorio ocupado por el crimen organizado, con estados arrodillados o relacionados con el crimen organizado, con un gobierno federal que no los toca ni con el pétalo de una rosa", señaló.

Por el momento dijo, mi trabajo es denunciar y tratar de unificar a esta reserva moral del país y decir "así no, ni contigo, ni con estos ni con otros", recalcó.