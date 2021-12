Las mujeres trans son mujeres si ellas se identifican como mujeres, afirma la abogada Leticia Bonifaz y añade que todo es posible fuera de las estridencias, “el todes no borra al todos”.

La luchadora social y defensora de derechos humanos, compartió en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco,

Increíble el discurso de exclusión, que parece regresar al siglo 18

cuando debemos ir más a lo universal, no solo respecto a la sexualidad humana, ya no hay más fronteras todo es más fluido, debemos ir más hacia lo universal

El concepto y la categoría mujer en general a mí no me dice nada sino es mujer indígena mujer discapacitada, mujer migrante, mujer trans y es donde muchos brincan: no son mujeres, son hombres. Son mujeres y si ellos se reconocen e identifican como mujeres son mujeres”, afirma.

Recordó que desde hace años existe la reasignación sexo genérica promovida por el gobierno de Marcelo Ebrard, todo venía avanzando en positivo, pero ahora alguien quiere decir que las categorías de género están mal planteadas, cuando en realidad la discriminación no ha sido por el hecho de ser mujer, sino por los roles que se asignan por ser mujer.

Quien lucha contra por la ideología de género que son los grupos conservadores de derecha se unen a otros para no admitir a las mujeres trans en el grupo de lucha por derechos. Nadie borra a nadie en la lucha, afirma la experta del Comité para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres (CEDAW-ONU).

Señaló la descalificación y la cerrazón pues el tema no se ha generalizado; sin embargo, las reuniones que se han mantenido forman parte del cómo ir consiguiendo la unidad de los feminismos.

No obstante, la abogada reconoce que en los estereotipos también se perjudica a los hombres, por lo que afirma soy defensora de los derechos humanos de todas las personas.

Leticia Bonifaz afirma que se puede avanzar sin que nadie se vaya borrando, pues en este mundo cabemos todos.