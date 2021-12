¿Quién vigila a los vigilantes?: Eduardo Bohórquez

Las tensiones que había entre Santiago Nieto y Alejandro Gertz, no son cosa nueva, lo que cambio fue la situación de Nieto, quien dejó de ser titular de la UIF y la tensión llega a las primeras planas, así lo comenta el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez quien se cuestiona ¿Quién vigila a los vigilantes?

Luego de que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo y el fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero fueran expuestos por dos diarios por contar con propiedades presuntamente no transparentadas, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Bohórquez señaló "No importa cuantas declaraciones se hagan sobre la lucha efectiva contra la corrupción mientras no queden esclarecidos los hechos y haya posibles responsables, permanecerá la duda y la desconfianza en dos instituciones clave para controlar la corrupción en el país",

Bohórquez recrodó que el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez emitió un comunicado en el que afirma que la UIF no está haciendo este tipo de investigaciones, sin embargo, djo "se habla de propiedades muy importantes por parte de los dos funcionarios que tendrán que aclarar".

Por su parte Santiago Nieto, "afirmó en Twitter que lo que creció fue su deuda, no su patrimonio" y en el caso de Alejandro Gertz, "muy a su estilo no dijo una sola palabra tras su reunión con diputados", señaló.

De aquí en adelante afirma Bohórquez "será un intercambio de lodo durante algunos días hasta que llegue otro tema, y nos quedaremos con esa sensación de falta de claridad y confianza en el gobierno".

Por lo expuesto, recordó la importancia de transparentar las declaraciones de manera proactiva, por que sino se vuelven revelaciones periodísticas que si fueran públicas no habría nada que sorprendiera como los cientos de vehículos de Gertz que es su forma de gastar su dinero.

Veríamos comparecencias de a deveras, pero "esos controles democráticos están apagados", y señaló que "por eso tenemos casos como el de García Luna y otros exprocuradores acusados de corrupción regresamos a la historia de siempre quienes estaban para cuidar los dineros públicos, están ahora acusados cuando menos en la prensa de asuntos que tienen que explicar y estas batallas de lodo".

Es un caso inédito esta lucha de titanes, señala el director de Transparencia Mexicana.