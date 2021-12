Estamos en una época de bajo contagio, mantengámosla: Susana López

Los semáforos no ayudan a decir estamos en una época de bajo contagio, mantengámosla, no quiere decir vámonos todos al Zócalo así lo señaló la viróloga del Colegio Nacional, Susana López, y afirma que, mientras la gente no se vacune vamos a seguir viendo variantes, como es el caso de Ómicron.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la especialista quien participó en la FIL de Guadalajara con la conferencia sobre Arquitectura y Pandemia, afirma que Ómicron levantó la alarma por tener tantos cambios, pero aun no se sabe si será más virulenta o no.

Por el momento dijo nos tenemos que seguir cuidando, usar curebocas, mantener distancia física, pues la pandemia va a seguir, pues reconoció la desigualdad tremenda en vacunación, como ocurre en África.

A medida que crece la poblacion mundial y su búsqueda por zonas donde vivir y alimento implica caza de animales que pueden estar contaminados de virus.

La variación y adaptación de esos virus es lo que más ha afectado, a medida que sigamos siendo más personas esta cadena va a seguir, señala.