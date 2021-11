Ómicron, más de 40 mutaciones, la hacen más resistente: Dr. Carlos del Río

Ómicron tiene más de 40 mutaciones, que le hacen más resistente, eso es lo que más preocupa a los científicos, pues se traduce a mayor transmisibilidad y a evadir la respuesta inmune de las vacunas, así lo comparte el epidemiólogo, Carlos del Río, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Riscco.

El profesor de medicina y salud global de la Universidad de Emory en Atlanta, afirma que son más cosas las que no sabemos sobre esta variante que las que sabemos "no sabemos que tan transmisible realmente es, no sabemos si las vacunas protegen o no, no sabemos si las vacunas protegen".

La variante Ómicron tiene un numero inusual de mutaciones, lo que causa una mayor resistencia en comparación con otras variantes previas que tenías entre 10 y 15 mutaciones, señala. Es un virus que por ser de ADN va teniendo cambios en sus mutaciones, errores que lo hacen menos propenso a sobrevivir y otras le hacen más resistente.

El epidemiólogo reconoce que los avances científicos se comunican rápidamente en estos tiempos, pero mientras hay más respuestas sobre la variante ómicron, hay que tener paciencia y continuar vacunándose y recordar que la pandemia no ha terminado.

Respecto al cierre de fronteras recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que no es una buena medida, la mejor medida dijo, es el monitoreo a los viajantes y controlar así la propagación de esta nueva variante.