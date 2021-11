Behind the scenes de las comidas de Thanksgiving

Liliana Martínez Lomelí, Socióloga de la Alimentación por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Directora y Fundadora de Fundación para la Alimentación y Desarrollo (México) y Spreading Knowledge Foundation. Columnista de “Punto y Como” en El Economista.

Twitter: @lilianamtzlomel // Facebook: Liliana Martínez Lomelí // Instagram: @lilianamtzlomeli

• 46,9 millones de estadounidenses viajan más de 100 kilómetros en esta fecha.

• La Federación Nacional de Pavos de Estados Unidos asegura que se consumen 48 millones de pavos durante la celebración de Thanksgiving, o sea, que un 96% de los estadounidenses come pavo en la cena de hoy.

• Pero, cincuenta millones de personas comen pastel de calabaza este día.

• ¿Cuánto cuesta una cena? Para 10 personas, ésta costaría un promedio de 53.31 dólares este año, representando un aumento del 14% en comparación con el año anterior.

• 4,500 es el número promedio de calorías que las personas consumen en este día.

• Según un informe de 2020 de YouGov, los platillos principales para los estadounidenses, son el pavo, el puré de papas, relleno y aderezo.

Repaso de la historia de la cena de Thanksgiving:

• Resulta que el barco Mayflower lleno de peregrinos puritanos desembarcó de Inglaterra hacia América en 1620.

• Los peregrinos se asentaron en Cape Cod y fundaron Plymouth.

• Los Wampanoag, la tribu del lugar, estaba muriendo por una plaga y los peregrinos o colonos también estaban muriendo en el invierno de 1620, por el frío.

• Por eso, los Wampanoag les enseñaron a cultivar y a consumir el maíz para que no murieran.

• Después de la primera cosecha, los peregrinos junto con los nativos de la tribu Wampanoag compartieron la cena.

• La primera cena de Thanksgiving en 1621 no se parecía al menú que hoy se consume en la mayoría de hogares estadounidenses. No existía ni siquiera la tradición de comer postre.

• El día de Thanksgiving fue institucionalizado hasta 1863 por Abraham Lincoln, a instancias de la promoción de una activista llamada Sarah Josepha Hale.

¿Qué cenaron en la primera cena de Thanksgiving?

• Fue un festejo de tres días y no una cena, en el que hubo pato, ganso y venado.

• Los peregrinos rellenaron las aves solamente con cebolla y hierbas.

• El maíz era cocido y asado.

• Se dice que en los primeros días se comían los animales asados y las sobras las cocinaban en un caldo con el maíz.

• También consumieron langostas, almejas y mejillones. Secaron diferentes tipos de pescados.

• Aunque en Inglaterra los pies de carnes ya eran muy consumidos, los peregrinos no preparaban ni pies salados ni postres, porque no tenían harina ni mantequilla. Tampoco había puré de papa ni camote, porque que estos productos provenían de Sudamérica y del Caribe y no llegarían a Estados Unidos hasta tiempo después. Se cree que sólo había un poco de cerveza.

• Sólo 50 colonos fueron al primer Thanksgiving: 22 hombres, 4 mujeres y 25 niños y adolescentes. De la tribu Wampanoag había 90 personas.

¿Cómo se hizo fiesta nacional el Día de Acción de Gracias?

• Sarah Hale era una editora de la revista Godey’s Lady’s Book quien pidió a 13 presidentes que se celebrara Thanksgiving.

• Lincoln fue quien accedió a su petición, porque el significado de unión del pueblo era necesario en medio de la Guerra Civil, y lo instituyó como fiesta nacional en 1863.

¿Cómo es que se volvieron parte de la cena de Thanksgiving?

Pavo

• Se domesticó en México y en el Suroeste de Estados Unidos al mismo tiempo hace 2,000 años. Los pavos que se consumen hoy en día son derivados de la especie domesticada mexicana.

• Los pavos hicieron todo un recorrido para llegar a las mesas de Thanksgiving en Estados Unidos: originarios de México, fueron llevados por los colonizadores a Europa.

• Fue Enrique VIII de Inglaterra el que introdujo la costumbre de consumirlo durante las fiestas navideñas en sustitución del ganso.

• Resulta que el ganso, era un animal que se consumía durante el invierno porque se prefería sacrificar a este animal, que matar a una vaca que daba leche o a una gallina que daba huevos.

• El pavo era además un elemento exótico y novedoso que venía de las tierras colonizadas. En la época victoriana su consumo fue mayormente extendido

El puré de papas

• Las papas fueron originarias de Perú hace 10,000 años.

• Los españoles las llevaron a Europa y algunos personajes como Antoine Parmentier (quien tiene una papa y una estación de metro en París llamada así en su honor) fueron de los primeros en promover la papa como un producto muy fácil de cultivar en suelos no aptos para otros cultivos.

• Algunos dicen que fue Antoine Parmentier quien también inventó el puré de papa, agregando materia grasa y leche a las papas.

• La versión moderna del puré de papa en Estados Unidos apareció en el libro de cocina The Art of Cookery, por Anna Glasse.

Calabazas, calabacitas y pumpkin pie

• Las diferentes especies de calabazas y calabacitas consumidas en Estados Unidos también tienen su origen en México.

• La especie de calabaza que se usa en Halloween, fue la primera calabaza domesticada en México hace 10,000 años.

• El pay de calabaza data de los 1600 en Inglaterra, cuando los colonos llevaron calabaza a Europa y fue popularizado por la clase alta inglesa.

• Una versión de New England decía que se le quitara todo el interior a la calabaza para cocerla con leche y especias directa en el fuego.

• Otras versiones del pie de calabaza incluían las rebanadas de calabaza encima de la costra de pie. La receta del pumpkin pie como hoy la conocemos, se hizo popular en el siglo XVIII, después de la Guerra Civil de Estados Unidos.

Cornbread

• El maíz también fue originario de México hace 8,000 años.

• Llegó al sur de Estados Unidos hace 2,000 años. El cornbread original sólo era un horneado de maíz y agua, hasta que la leche y el buttermilk (suero de la leche), se hicieron productos más populares.

• Es un acompañamiento muy popular en el sur de Estados Unidos no sólo para el Thanksgiving, sino como acompañamiento de BBQ y pollo frito.

Salsa de arándanos (cranberry sauce)

• Los arándanos en New England. Alrededor de los años 1600 les llamaban “bearberries” pues era común que los osos del área consumieran estas bayas. Después les denominaron cranberries porque según los colonos, tenían forma de la cabeza de una grulla canadiense (Sandhill crane).

• La primera receta de la salsa de arándanos apareció en 1796 en el libro American Cookery. La salsa de arándanos en lata fue inventada por el ex abogado, Marcus L. Urann, quien renunció a su trabajo para dirigir una procesadora de arándanos y se le ocurrió enlatarlos para la salsa. Se volvió uno de los acompañamientos más consumidos gracias al proceso de enlatado.

Sweet Potatoe Casserole (cacerola de camote)

• Son pedazos de camote horneados con bombones y mucha azúcar morena en la parte superior. La historia de agregarles bombones se hizo popular en 1917 cuando una compañía llamada Angelus Marshmallows puso la receta en un libro de cocina en un esfuerzo por crear una receta icónica de la cena que aumentara sus ventas de bombones.

Relleno de pavo

• Los primeros colonos usaban hierbas y granos para el relleno. Algunas personas de New England agregaban castañas. En Boston hacían rellenos de pavo con ostras y en el Sur usaban cornbread. El “relleno”tradicional de pavo, son cubos de pan seco en cubos, con apio, cebolla, mantequilla, sal y pimienta horneados. En realidad es una guarnición, más que un relleno de pavo real.

Apple pie (pay de manzana)

• No tiene un origen estadounidense. Los manzanos fueron traídos de Europa. La receta más antigua de pay de manzana es de 1381, en Inglaterra, e incluía higos, pasas, peras y azafán. También la producción de manzanas alcanza su pico durante el otoño, por lo que es un producto de temporada.