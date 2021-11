Nos han incluido en una lucha en la que no tenemos voz: Ximena Millán

Exigimos que quien dirija el CIDE conozca sus lineamientos, nos han incluido en una lucha en la que no tenemos voz, afirma la estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Ximena Millán en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, por lo que este día realizarán una manifestación pacífica en Conacyt.

Ximena detalló que luego de que el director interino del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche tomara la decisión de cancelar las Cadis, cuerpo colegiado de evaluación de los investigadores, estas fueron defendidas por la doctora Catherine Andrews, secretaria técnica del órgano, hecho que el rector tomó como un acto de indisciplina para destituirla de su cargo.

Ximena afirma que con esta decisión queda expuesto que durante años el CIDE depende de una agenda política y con este rector interino no es la excepción. La estudiante señala que Romero Tellaeche se ha negado al diálogo y cuando decide reunirse con la comunidad estudiantil, lo hizo a través de un formato en el que los estudiantes no podían hablar, reunión a la que no invitó a profesores, solo a sus alumnos.

Ante tal situación, señala Ximena, "pedimos que se cambiara a una liga de zoom para abrir el diálogo, pero nunca se quiso cambiar, estuvo dos horas en su liga".

La estudiante afirma que este es un momento de incertidumbre, pues pueden llevar a personas externas al CIDE a dirigir una institución que no conocen, y han dividido a la comunidad, pues afirma "nos han incluido durante muchos años en una lucha en la que ni siquiera se nos concedía voz". "Todo el tiempo estamos bajo la advertencia de que lo alcanzado como estudiantes se podría perder", señala.

Por tal motivo el día de hoy llevarán a cabo una manifestación pacífica en las instalaciones de Conacyt.