Paola Félix viajó en el avión privado del incauto: Alejandro Domínguez

Fueron 35 mil dólares los decomisados en el aeropuerto de La Aurora en Guatemala a la señora Erika Telich Vidal, quien viajaba en el avión particular con matrícula XA-MHA, sin presentar el documento probatorio de estos recursos, así o detalló el periodista de Milenio, Alejandro Domínguez.

El periodista detalló en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que, tras un tuit de Darío Celis, colaborador de El Financiero, se dio a la tarea de investigar los hechos que pudo confirmar y señala que Telich Vidal participa en el "Proyecto Mujeres en Apoyo al periodismo y la Comunicación", parte del periódico El Universal, la esposa del dueño del diario, Perla Díaz es quien lo encabeza.

El dinero decomisado, presuntamente era para el pago de tratamientos médicos a realizarse en Los Ángeles, California, de acuerdo con lo declarado por Telich, quien realiza funciones de asistencia personal al dueño de El Universal.

Por su parte, señala Alejandro, Paola Félix, la extitular de Turismo de CDMX, viajó en el mismo avión privado a Guatemala junto con otras diez personas entre ellos el dueño de El Universal, no negó en ningún momento que viajó a la boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y de la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

La boda que se realizó en la ciudad de Antigua en Guatemala, sin embargo por un tema de confidencialidad solo una persona subió fotos a las redes, pues afirma, después del escándalo de Paola Félix, nadie quería decirse en la boda de Santiago Nieto.

Erika argumentó que luego de Guatemala iban a ir en el mismo vuelo a Los Ángeles, California, lo cual señala Alejandro, fue cierto y el avión actualmente ya se encuentra en la Ciudad de México.

Finalmente, comenta Alejandro, tal como lo dijo el Presidente, desde la mañanera, "me invitaron pero yo no fui", y llamó a "no prestarse a este tipo de cosas, más allá de si tienes este tipo de amistades".

Y aunque Paola Félix, señaló su exjefa "no hizo nada contrario a la ley", Claudia Sheinbaum le recordó que va contra la austeridad de la 4T y afirmó "aquí nadie vuela en avión privado".