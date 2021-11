Revocación y consultas serían afectadas por reducción presupuestal: Córdova

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello se dijo "en lo personal con una gran satisfacción luego de su comparecencia en la Cámara de Diputados. En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, afirmó que "se habían generado muchas expectativas de esa invitación que me hicieron a dialogar con la Cámara para hablar del presupuesto, se habló de muchas cosas... parecía que había mayor interés en otros temas, aunque la invitación era para el tema de presupuesto en concreto.

"Que se baje el sueldo"

Ante los reclamos de los legisladores de Morena, refirió que "el trabajo legislativo es tan arduo que a veces, supongo que hay algunos legisladores que no tienen chance de leer todas las leyes completas o los proyectos se les pasan", pues afirma que el asunto fue finiquitado por la propia Cámara de Diputados, que "en la última ley de remuneraciones hay un transitorio que dice que nos exime a los consejeros, entre otros funcionarios ... de ajustarnos el sueldo a lo que estableció de manera unilateral el presidente".

Afirmó que es un tema no resuelto, de la Suprema Corte de Justicia y "lo que diga la corte se acatará".

Agregó que "los consejeros hemos tenido sueldos congelados desde hace más de diez años...los consejeros no podemos tener sueldos adicionales" lo que dijo está bien porque los consejeros juegan el papel de árbitro.

A diferencia de otros funcionarios y sobre todo legisladores, quienes tienen consultorías y periódicos, "uno de los diputados más intensos en su intervención es accionista y dueño de varios periódicos".

La autonomía INE

El consejero presidente afirmpo que los ataques y agresiones a los órganos electorales no son particulares de México, se dan en todo el continente, por lo que dijo "hay que tener cuidado con ello, porque el desmantelamiento y erosión de la institucionalidad electoral, lo único que trae como consecuencia es la erosión de la democracia". Por ello resaltó que no hay decisión en el INE que no sea colegiada y van a defender la autonomía de la institución.

¿Y la revocación?

Si no se tiene el recurso "tendremos que hacer lo que podamos", agregó respecto a la revocación de mandato, pues aseguró que es prioridad la organización de seis elecciones estatales (mil millones de pesos), la entrega de credenciales (4 mil millones de pesos), es decir el 70% del presupuesto operativo de 13 mil millones.

Agregó que la revocación de mandato va a costar 3800 millones y las consultas populares -si las hay- 2 mil millones más, por lo que aseguró que las que se verían afectdas con una reducción del presupuesto serían sin duda las consultas y el proceso de revocació, ya que este año no se tiene la inercia de las elecciones pasadas.

En agenda

Se encuentra pendiente la redistritación federal y local que corresponde al INE y organizar la revocación, agregó que en esta ya se llevan gastados 117 millones de pesos por si la revocación se realiza, pues señaló que si se esperan a la certeza de que se va a realizar, ya sería tarde.