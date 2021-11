"Instituciones no saben, no pueden y no quieren resolver la violencia"

Las instituciones no saben, no pueden y no quieren resolver el tema de la violencia, así lo advirtió el activista Julián LeBarón a dos años de la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en donde, Julián afirmó que la impunidad en México es casi del cien por ciento en un México en donde 100 mexicanos mueren a diario por la violencia.

El activista convocó a una velada llamada “Duelo y Esperanza por México” que se realizará esta noche en la explanada del Monumento a la Revolución a dos años de la masacre de tres mujeres de su familia así como sus menores hijos a quienes recordó les dispararon más de 3500 veces al menos 100 gatilleros.

Al respecto dijo, solo hay detenidos 25 sicarios, pero apuntó que las autoridades no han reparado en aquellos que les vendieron la plaza a estos sicarios, que defienden el territorio a sangre y fuego llevando a las familias a ser las víctimas.

Señaló que todos los días hay familias devastadas por la violencia, algo que dijo no se va detener, pues acusó que las armas que deben usar para nuestra protección las usan en contra, pues quien tiene el monopolio de la justicia no la hace.

Por ello dijo es necesario defender la vida y la libertad pues tenemos derecho a ello.