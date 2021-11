"Sembrando vida" funciona, pero con mucha opacidad: Mariel Ibarra

"Sembrando vida" funciona, pero con mucha opacidad, así lo señala la editora política de Expansión, Mariel Ibarra y afirma que no es un programa que el gobierno pueda vender como ambiental.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Mariel comparte la investigación que arrojó la existencia de un fondo para los más de 430 mil sembradores del programa a quienes afirma de los 5 mil pesos que reciben se les quitan 500 para un fondo de ahorro a entrega en tres años y otro para una gran bolsa.

Sin embargo, señala Mariel, actualmente se desconoce en dónde están los 4200 millones de pesos reunidos, cuántos rendimientos están generando, cuáles son los motivos porque estén en un banco y no en otro, además de que los sembradores no tienen ningún documento que los avale como dueños de esos ahorros.

“Coneval había alertado sobre esto al gobierno, pero la gente no sabe si se los van a entregar o no y con qué rendimientos”.

Entre los vicios de opacidad, la periodista también señala que el programa incumple en su operación al no informar a la Secretaría de Hacienda sobre dichos fondos.

Hablando con campesinos, señala que el programa es vertical y clientelar pues tienen el poder de decidir quién entra y quien no, quien se atreva a denunciar queda fuera como Jacob Espinosa quien detalla que habían dejado 300 pesos en su tarjeta, los quiso sacar y no pudo, no sabe quién se quedó con ellos y tras denunciar a los operadores del programa lo dieron de baja.

A la fecha reporta Mariel, son 51 mil sembradores dados de baja en lo que va del programa; el común denominador es haber denunciado ante la Función Pública, y señala que de 97 denuncias formales solo tres han concluido sin ser a favor de los sembradores.

Al respecto, Hugo Paulín, encargado del programa, reconoció para Expansión, que no puede meter las manos al fuego por los operadores, pues así como algunos han salido del programa por no cumplir con las prácticas, otros son gente leal y honesta.

La editora recalcó que el programa “Sembrando Vida” no puede ser vendido por el gobierno federal como un programa ambiental, es social, va dirigido a la gente más pobre, “nosotros no satanizamos el programa”, de lo que se trata de poner énfasis en las cosas que no están funcionando, que no se están haciendo bien, afirma.

La Auditoría Superior de la Federación dijo Mariel, realizó algunas observaciones por el periodo 2019, como la entrega de recursos excedentes en Tabasco y la falta de estos en otras entidades, pues tal como lo señaló el Coneval no se llega al objetivo que es dar oportunidad a la gente más pobre, concluyo.