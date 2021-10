Vamos mal, Acuerdos de París no se han cumplido: Julia Carabias

Vamos mal, Acuerdos de París no se han cumplido, las trayectorias que llevamos todos los países nos están llevando a una situación inmanejable y catastrófica lo que implicaría un incremento en los fenómenos extremos, así lo advirtió la bióloga, Julia Carabias.

La ciencia nos está diciendo que de seguir utilizando los combustibles fósiles podemos subir entre 2.5 y 3 grados centígrados para el 2050, lo que implicaría un incremento profundo en los fenómenos meteorológicos extremos como: olas de calor, inundaciones, alteración de toda la base productiva de alimentos, disponibilidad de agua, impactos durísimos en los ecosistemas y una extinción de más de 1 millón de especies afirmó la bióloga en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Previo a la realización de la cumbre climática COP26 que se lleva a cabo en Glasgow, la bióloga señala que lo Acuerdos de París no se han cumplido, el año pasado se tenía que realizar esta cumbre, pero los resultados no son buenos, detalla que los países tenían que incrementar las metas de disminución de emisión de gases de efecto invernadero, lo cual sucedió. Lo importante de esta reunión es tener un mejor aporte para disminuir en esta década la emisión de gases de efecto invernadero.

En México dijo esperábamos que hiciera un esfuerzo, pero con sus metas salió igual que en 215, no estamos aportando más, señaló pues apostó por los combustibles fósiles, no estamos en la ruta correcta, no estamos en la aportación, y aunque reconoció que México no es uno de los grandes aportadores de gases de efecto invernadero, pero recalcó "o le entramos todos, o todos los países van a decir que no le entran", los Acuerdos de París dijo son ley y estamos violando nuestra propia ley. Por ello aseguró esto es también parte de la agenda nacional.

Además, resaltó la responsabilidad ante la humanidad y las generaciones por venir que enfrentarán una emergencia climática que ya estamos viviendo.

Tan sólo en este verano vimos cómo muchas ciudades del Este de Estados Unidos y Canadá que llegaron a temperaturas de 49 grados saliéndose de los rangos posibles para la vida humana, si te expones a esas temperaturas el organismo no da para más y te mueres.

El cambio climático dijo le afecta a todo el mundo, pero en particular a los sectores más vulnerables, señala.

Para los países en vías de desarrollo y América Latina éramos líderes en políticas de cambio climático, reconoce la bióloga y recordó que en los años 90 México lo tomó muy en serio, en la Cumbre de la Tierra en 1992, firmó la Convención Marco sobre Cambio Climático, cosa que no hizo Estados Unidos.

México cumplió con todos sus compromisos ante el Acuerdo de Kioto aunque no nos tocaba disminuir, en la COP de 2010 se elaboró una Ley de Cambio Climático y se constituyó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se impulsó el desarrollo de energías limpias, estábamos en un buen nivel representados por el doctor Mario Molina.

Ahora a Glasgow, ni siquiera esta claro si va o no la Secretaria de Medio Ambiente a las negociaciones, y aunque hay representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la subsecretaria Martha Delgado, Carabias recalcó que tiene que haber representación técnica para hallar salidas de manera conjunta al grave problema del cambio climático.