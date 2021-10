Esta es la miscelánea fiscal que más ha revolucionado al SAT: Buenrostro

Se mantuvo el compromiso de no subir impuestos, no cargarle más a quien ya es un contribuyente cautivo, esta miscelánea es la que más ha revolucionado la historia al SAT, así lo afirmó la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro pues aseguró “ahora paga menos quien tiene menos y más quien tienen más”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la titular del SAT afirmó que el régimen simplificado es un beneficio tanto para personas físicas como morales, detalló que en el caso de las físicas para el 86% se disminuye la tasa del 30 al 1 y 2.5%; en para las morales, microempresas, empresas familiares, aunque se mantienen igual las tasas, se aumentan las deducciones en inversiones, y se disminuye el tiempo en el que se puede hacer la disminución.

Afirmó que es una miscelánea progresiva que ayuda muchísimo a las clases populares y medias. “Reforzamos el combate a la evasión fiscal, con precisiones para grandes contribuyentes, como la metodología para la determinación del IVA y su acreditamiento”.

Señaló que es injusto que personas físicas con actividad empresarial paguen hasta el 25% y hasta el 30% de ISR y los grandes contribuyentes pagan solo el 2.5% y aparte las personas físicas que son grandes contribuyentes deducen muchísimos impuestos por lo que reiteró que “los sistemas tributarios tienen que ser progresivos y quien tiene menos pague menos y quien tiene más pague más”.

Desinformación o dolo

Sobre la polémica de limitaciones a las deducciones de personas físicas para el donatario, dijo que “Nunca, nunca, nuca se propuso algo en contra de las donatarias ni de las organizaciones sociales, nunca. La propuesta va en el sentido de evitar abusos relacionados con las deducciones que hace la gente con los donativos”.

Señaló que la controversia se debió a la desinformación de los diputados, la forma en la que la presentaron o por dolo, pues afirmó que si no hubieran puesto a las donatarias en la bola de humo, se estaría hablando de los beneficios para quienes ganan menos de 50 mil pesos al año, es decir, casi toda la población a quien se bajó la tasa del 30 al 1%.

Detalló que el 99% de las aportaciones no sufren ningún impacto por la ley, sin embargo, hay un 1% de personas físicas que se caracterizan por hacer donaciones millonarias, entre ellos encontraron a una familia de la cual 7 de sus integrantes abonan en promedio 1400 millones de pesos al año de donativos a su fundación familiar que no tiene carácter social. Ellos serían los únicos afectados. Ahora podrán deducir mil millones de pesos, pero no 1400 mdp, y seguir donando a su fundación. “Lo que hacían no estaba mal, es un abuso”, señaló la titular del SAT:

Buenrostro señaló que hubo desinformación, pues “quien en su sano juicio se avienta a leer una miscelánea fiscal, es aburridísimo, entonces creen todo lo que digan los diputados y los senadores”.

RFC para jóvenes mayores de 18 años

Al respecto la titular del SAT afirmó “queremos evitarles problemas a los jóvenes”, pues señaló que se han “encontrado que las empresas fantasmas funcionan con mucho robo de identidad, las edades preferidas de todos estos malandrines son jóvenes entre 18 y 20 años y gente mayor a 85 y a veces hasta de 90”.

El SAT dijo, detectó a un joven de 19 años que tenía 700 empresas con dos o tres operaciones de cientos o de miles de millones de pesos, no volvía a tener otra operación y el modus operandi se registró en estados como Mérida, Baja California y Jalisco, al poner candados a este tipo de operación dijo, aparecieron 700 personas con 700 empresas distintas, todos con las mismas características, “al día de hoy de un padrón de activos y suspendidos de 90 millones de contribuyentes, 30 millones tienen alguna irregularidad, que nos hace pensar que hubo robo de identidad en algún momento de un RFC”.

Por lo que aseguró que de una de cada tres personas su RFC ha sido utilizado por malandros.

Detalló que sacar el RFC y su firma electrónica (FIEL) para los jóvenes es como obtener su registro ante el INE, mientras no haya elecciones no votas, "con el FRC puedes tramitar tu cédula profesional, abrir la cuenta donde te depositan tus papás o tu beca, pero no vas a pagar hasta que no tengas un trabajo formal”.

En el caso de las personas mayores de 80 años, será un poco más complicado, dijo, pero la idea no es recaudatoria, solo es para generar una cultura de pago, un cambio de conciencia y un mayor control del uso de su RFC, creando alertas como las bancarias al detectar alguna operación anómala y evita que las personas tengan un problema por ese tipo de operaciones.

Afirmó que se están generando desde el SAT mayores medidas de seguridad ya que por simplificación hubo robo de contraseñas lo que contaminó los padrones del 2007 al 2016. La firma electrónica dijo ahora tiene un candado, “se acabó el robo de citas con el nuevo sistema”.

Buenrostro señaló que hay dos tipos de gente, la que paga impuestos y paga mal y los que no pagan; los primeros son defraudaciones pues de acuerdo a estadísticas deben entre 1 billón de pesos y billón un medio de pesos, y la economía informal que no paga.

Por lo que afirmó, no nos interesa el señor de la esquina que vende los productos de moda, esos productos los trajeron de contrabando y alguien los repartió, ese es el gran evasor, por lo que el siguiente paso es entrarle al que no paga y se dedica al contrabando.

Ante tal situación dijo que se digitalizará la papelería de todo el transporte terrestre, pues actualmente el 40% de éste es informal, y en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agregarlos a un sistema del SAT “vamos a tener a esos grandes contrabandistas”, aseguró.

Finalmente celebró los cambios estructurales hechos a la recaudación que alcanzó los 400 mil millones de pesos.