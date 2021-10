Los peores consejos que te han dado sobre el dinero

Mario Borghino, Dir. Gral de Borghino Consultores. Se ha desempeñado como Consultor Empresarial por más de 30 años, elaborando procesos de rediseño, planeación estratégica y liderazgo empresarial para empresas e instituciones líderes en México, Centroamérica, Sudamérica y España. Autor de los libros “El arte de hacer preguntas”, “El arte de dirigir”, “El arte de hacer dinero”, entre otros

El dinero es como una bomba de tiempo, si no lo cuidas, ¡¡te explota en las manos!!

El dinero juega un papel importante, pero nadie nos entrena. A la escuela vas para aprender y tener un mejor sueldo, pero el entorno te estimula a gastar. (Vives ganando y gastando).

SI QUIERES HACER LAS PACES CON EL DINERO DEBES PREGUNTARTE:

1. Qué quiero con el dinero

2. Para qué lo quiero

3. Cómo lo voy a construir.

1).- Guarda bien tu dinero.

• Muchas personas ponen su dinero en cuentas de ahorro en el banco (que habitualmente pagan bajos intereses), pensando que es una buena manera de respaldar financieramente su futuro.

• Sin embargo, ese no es el mejor camino para juntar dinero. Peor aún, si dejas en tu cuenta corriente recursos que no estás utilizando.

• Pierdes dinero cada día debido a la inflación y lamentablemente nadie te dice que el dinero pierde valor invisiblemente.

• ¿QUÉ HACER? Saber invertirlo en activos. Debes aprender asumir riesgo.

• FACT: 7 de cada 10 mexicanos que ahorran prefieren guardar su dinero en medios informales (tandas, flor de la abundancia, en casa) De acuerdo a información del INEGI.

2).- No pasa nada si pagas el mínimo de tu tarjeta, finánciate con ella.

• Las tarjetas de crédito son el instrumento más caro para financiarte.

• Pagar el mínimo es suicida, porque tienes que pagar, el costo, más intereses, más el IVA.

• Si pagas el mínimo, pagarás el 62%. Te empobreces cada día más.

• ¿QUÉ HACER? Usa una tarjeta de crédito con un buen programa de bonificación y paga el saldo en su totalidad todos los meses. Si lo haces, obtienes todo el beneficio crediticio de tener una tarjeta de crédito, evita tener cargos por financiamiento, no corras riesgo de cargos por pagos atrasados y obtienes los beneficios de tu programa de bonificación. Si desea usar una tarjeta de crédito, esa es la forma de hacerlo.

• FACT: Datos del Banco de México (Banxico) revelan que 49% de los tarjetahabientes no paga el total de su deuda, lo que ocasiona que los intereses se acumulen.

3).- Cómprate un auto nuevo. Conviene más

• Te dirán “así no tienes que invertir en mantenimiento ni en comprar repuestos”. Pero ten en cuenta que la mayor depreciación de un vehículo se da durante los primeros años de uso. Cuando compras un auto nuevo te cuesta mínimo un 35% en depreciación al sacarlo de la agencia.

• Para nada estás haciendo una inversión

• ¿QUÉ HACER? Compra coches usados de último modelo. No obtendrás una vida útil tan larga como la que tendría con un automóvil nuevo, pero estás ahorrando tanto en la compra que compensa la vida útil algo más corta.

• FACT: Tener un auto en México nos costará cerca de $32,000 pesos al año esto sin contar el enganche y mensualidades en caso de que se haya decidido comprar un coche de agencia. (El Universal)

4).- El dinero es para gastarlo. Nada te llevarás.

• El dinero es para invertirlo y pagar tus gastos fijos.

• Debes tener una relación de largo plazo con el dinero.

• ¿QUÉ HACER? Tener prioridades claras o no serás capaz de tomar las decisiones correctas. ¿Me compro esa nueva pantalla plana que está de oferta? Depende de tu situación personal. Hay personas que tendrán el dinero para pagarla de contado y que no tendrán que comprometer ninguna de sus metas para hacerlo. Habrá casos en los que implicará adquirir una deuda que aun siendo a “meses sin intereses”, compromete su flujo de efectivo futuro y en algunos casos su situación financiera.

• En toda decisión siempre hay un costo de oportunidad. No se trata simplemente de no gastar sino de tomar una decisión informada, conociendo su alcance, sus implicaciones y consecuencias. Nada más.

• FACT: De acuerdo a la CONDUSEF los mexicanos al año pueden estar gastando hasta 15 mil pesos en gastos hormiga (el café, el uber, cigarros, dulces, etc). En otro dato: El 57% de los mexicanos gasta hasta mil pesos cada vez que sale de fiesta o con amigos y lo hace al menos cada 15 días.

5).- Busca un aumento de sueldo para tener una mejor vida.

• Un aumento siempre es necesario. Pero jamás te nivela a la inflación del país. Además, en tres meses estas gastando más nuevamente.

• ¿QUÉ HACER? Si quieres hacer dinero pon tu propio negocio y ten tres ingresos, mínimo.

6).- No busques un asesor de bolsa, ellos viven de un sueldo.

• Solemos pensar que tenemos muy claro lo que hacemos con nuestro dinero pero la mayoría de las veces tomamos decisiones por impulso y emociones. Puede ser normal pensar que es un error pagar porque te digan qué hacer con tu dinero pero éste es uno de los consejos que debe evitar escuchar.

• ¿QUÉ HACER? Un asesor es imprescindible porque son especialistas y tiene la información que tú no dominas. Ellos proveen datos para que tú tomes mejores decisiones.

• FACT: España es el país donde más se valora al asesor financiero. El 47% de los inversores españoles apuesta por asesores financieros como primera fuente de asesoramiento. (Estudio Global de Inversión de Schroders 2021).

7).- Eres joven disfruta el dinero. Para eso lo trabajas.

• No escuches cuando te digan que tienes todo el tiempo del mundo para generar dinero y que después debes preocuparte por eso.

• ¿QUÉ HACER? Cuanto más joven tengas un plan con tu dinero más rápido acumularas dinero.

• La gente después de los 50 años no tiene la misma energía. Debes iniciar cuanto antes.

8).- Invierte en Bitcoin olvídate de la bolsa.

• Muchos expertos podrían decirte que es un “activo refugio”, o sea, que son formas de inversión que no afecta ciertos factores como, por ejemplo, la inflación. Y que invertir en oro puede ser muy útil especialmente para tu pensión.

• Sin embargo, esta es una idea errónea, porque estos activos se caracterizan por ser muy volátiles, o sea, que su precio puede subir o bajar de manera repentina.

• ¿QUÉ HACER? Lo mejor que puedes hacer es invertir en él pero debes diversificarte, en acciones o en Cetes. Aprende los ciclos económicos de las economías.

• FACT: De acuerdo con Ramit Sethi, autor del betseller del New York Times “Te enseñaré a ser rico”. Los millonarios invierten el 20% de sus ingresos cada año. Es así como su riqueza no se mide por la cantidad que ganan cada año, sino por cómo ahorran e invierten.

9).- Rentar es tirar el dinero

• Si pagas la renta, el dinero que pagas va directamente al bolsillo del propietario. Entonces, ¿no es solo una pérdida de dinero? Bueno, quienes compran casa también “tiran” mucho dinero. El seguro hipotecario, los impuestos a la propiedad, el seguro para propietarios de viviendas, las tarifas de la asociación de propietarios y los costos de mantenimiento y otros etc.

• ¿QUÉ HACER? A menos que vivas en el mismo lugar durante al menos cinco años o que el pago mensual de tu hipoteca sea al menos un 25% menor de lo que sería tu alquiler, deberías considerar seriamente alquilar, no comprar.

10).- Júntate con los que saben disfrutar la vida.

• Error, ya sabemos que hay cosas más importantes en la vida que el dinero. Pocas personas lo disputarán. Pero no vivimos en una utopía socialista. No tenemos acceso a atención médica, vivienda, alimentos y educación gratuitos y, hasta que lo tengamos, el dinero es muy importante, por ello no se trata solo de gastarlo con personas que les guste gastarlo.

• ¿QUÉ HACER? Júntate con quienes son muy inteligentes con su dinero. Ellos saben cómo invertir. Te enseñarán como acumular riqueza.