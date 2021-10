El gobierno no puede ser tolerante a la trata de menores: Muriel Salinas

Es histórica la práctica de vender niñas en la montaña alta de Guerrero, pero el gobierno no puede ser tolerante a la trata de menores, así lo señaló Muriel Salinas, presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, señaló que el fenómeno de la practica de venta de niñas menores se da de manera normalizada en la Sierra de Guerrero y otros estados del sur del país.

Afirma que las niñas son vendidas para casarlas a muy temprana edad cuando tienen un mayor valor económico, las menores son vendidas a hombres adultos a cambio de dinero, ganado e incluso hasta por una caja de cervezas.

Muriel afirma que las organizaciones feministas del estado están conscientes de esta situación y trabajan ante un fenómeno representa una violación a los derechos humanos y delito de trata.

Sin embargo, señala que lo que más llama la atención es como la policía comunitaria en Guerrero tiene el reconocimiento del estado, para asumir el papel de ir por tres menores de edad que escapa del suegro y las encierra y golpea, esto en referencia al reciente caso de la menor que fue liberada junto con sus hermanas menores de 10 años y su mamá.

Señala que cuando la mamá acude a la cárcel de Dos Ríos para convencerlos a los policías de liberar a sus hijas ella recibió una golpiza le provocó un aborto y puso en riesgo su vida.

Ante tal situación, detalla que las organizaciones enviaron un documento a todos los organismos de defensa de las mujeres y derechos humanos que respondieron de manera rápida; pero fue hasta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos que asistió a las Choapas a negociar la liberación de las niñas, que ellas y su madre pudieron ser rescatadas; esta última tuvo que ser internada debido al aborto de trillizos provocado por los golpes y continúa hospitalizada en Ometepec.

Sin embargo, la activista recalca que los policías que golpearon a las niñas y la madre no están siendo procesados, junto con los involucrados en la venta y el matrimonio forzado de una de las menores.

Lamentablemente afirma, dudo que las cosas vayan a cambiar, las diversas denuncias en contra de Salgado Macedonio y el conflicto fue la antesala de la llegada de Evelyn Salgado al gobierno, no son para nada alentadores; no obstante, dijo “espero equivocarme por el bien de Guerrero y la nueva gobernadora tome cartas en el asunto”, pues asegura esta situación requiere de trabajo intercultural, con respeto a los derechos y perspectiva de género y sobre todo con las policías comunitarias, pues señaló el gobierno no puede ser tolerante a la trata de menores.

Tenermos pocas esperanzas de que esto pueda cambiar en Guerrero, concluyó.