CFE no podría generar sola la energía que requiere el crecimiento: Coparmex

La propuesta de reforma eléctrica pone en la mesa fortalecer a la CFE así como el objetivo de lograr luz para todos los mexicanos sin apagones y a precios accesibles los que son objetivos válidos, pero afectan el Estado de derecho con cancelación de contratos, así lo manifestó el presidente de la Coparmex, José Medina Mora en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El representante del sector patronal dijo que es una mala señal que se cancelen contratos tanto con empresas nacionales como extranjeras, por lo que sugirió que al igual que con el litio, que señala no habrá más concesiones, pero las existentes se van a respetar.

José Medina dijo que preocupa el medio ambiente con la prioridad que se da a las energías sucias con el uso de contaminantes que van en contra de lo que va todo el mundo que son las energías limpias.

Asimismo, dijo preocupa la pérdida de competitividad, pues señaló que actualmente se puede generar energía con costos menores con esa inversión que genera empleos, por lo que preocupa se vaya del país.

Aseguró que la preocupación más importante es que al tener mayores costos significará tarifas más altas para los usuarios, "la única manera que el gobierno pudiera bajar estas tarifas es dando subsidios, lo que significa que lo pagaremos todos los mexicanos".

Por todo lo anterior, dijo Coparmex ha iniciado el diálogo con diputados, a fin de que se ajusten los contratos y no se cancelen, esperando lo mejor para el país.

Afirmó que ayer estuvo en el Congreso para la interlocución y desde todos los centros empresariales la Confederación ha enviado cartas a los legisladores manifestando la preocupación y del 26 al 28 de octubre el propio organismo está organizando un foro legislativo para abrir la discusión con técnicos, científicos, para hallar el mejor camino para a la reforma eléctrica y tener una CFE fortalecida por que debe ser una empresa rentable, pues tan solo el año pasado perdió 85 millones de pesos.

A diferencia de otros partidos, dijo falta el diálogo con Morena, y PT, pero se buscará en los próximos días.

Medina afirmó que el trabajo de la CFE debe ser complementario con la iniciativa privada pues aseguró se requiere de inversión, “la CFE no podría generar sola la energía que se requiere para el crecimiento del país”. y concluyó que hay condiciones para que los contratos que no favorezcan a la CFE se puedan ajustar y no cancelar.