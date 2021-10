Cena de Emilio de Lozoya manda un mensaje de impunidad: Gabriel Regino

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no cometió un delito al salir a cenar el fin de semana, no hizo nada ilegal, pero es una acción soberbia e imprudente que está mandando un mensaje equivocado de impunidad, opinó el abogado penalista Gabriel Regino, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, recordó que Lozoya es una personalidad política que enfrenta un proceso penal por su posible participación en hechos delictivos que tienen qué ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita y básicamente hechos de corrupción vinculados al escandaloso Caso Odebrecht.

Destacó también la particularidad de que Lozoya Austin aceptó enfrentar en México el proceso en su contra buscando acogerse al criterio de oportunidad, es decir volverse testigo colaborador, "en palabras normales, convertirse en soplón" señalando a personajes de rango más alto que habrían participado en esta trama de corrupción.

El abogado Gabriel Regino destacó que después de tantos meses, la Fiscalía General de la República no avanza y pareciera que nos quieren dar atole con el dedo, ya que la FGR no ha dicho si la información que dio Emilio Lozoya sirvió o no ni por qué no ha ido contra más personalidades de esta supuesta estructura criminal en caso de que su información sea útil.

Si lo que él ofreció como información para no ser procesado no sirve, dijo, que se le juzgue como a cualquier persona, pero lo que aquí está de por medio es si la FGR está acompañando la impunidad de la que ahora parece presumir el propio Lozoya, agregó Regino.