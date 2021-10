Reforma eléctrica no es preferente, solo está en medios: Ramiro Robledo

La discusión sobre la reforma eléctrica no es preferente, no ha iniciado en la Cámara de Diputados, el debate todavía está en los medios, hoy se instalará la Comisión de Puntos Constitucionales, con otro tipo de compromisos, así lo compartió el diputado de Morena, Ramiro Robledo en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco

El también presidente de la mesa de Puntos Constitucionales dijo que "no podría responder si hay una alianza opositora sólida o no la hay; me parece que en el fondo la propuesta que hace el presidente es muy nacionalista y hay muchos diputados de otros partidos verdaderamente nacionalistas”.

Los argumentos a discusión dijo son “si el Estado será capaz de generar y abastecer a todo el país y si está olvidando la transición energética hacia energías limpias”.

El diputado afirmó que la energía que genera la CFE es limpia, dijo es una empresa del país que debe vender al costo y está desaprovechada; y aseguró que la energía será más limpia todavía y no es intermitente.

Detalló que “parte de la reforma es asumir la rectoría del Estado en la materia, dos, acordar el área estratégica la de la industria eléctrica en el país, tres crear un nuevo organismo constitucional autónomo que sustituya a otros dos, que es la CFE, pasa de ser una empresa mercantil como la dejaron en el año 2013 con la reforma de Peña Nieto, cuatro el Estado asume la responsabilidad de lo que se llama transición energética, obligarse a cumplir con los protocolos y los pactos internacionales en la materia y hacerlo cuanto antes”.

Ante la petición de los legisladores sobre Parlamento abierto dijo, "sería muy sano que todo mundo opinara y fuera de los datos técnicos que son los que deben dirigir la discusión, ver lo que realmente conviene a México con una visión de país".

Respecto al T-MEC, afirmó que este no condiciona la actitud del Estado y la participación de los particulares en la industria eléctrica, "no hay una regla que le impida a México modificar su Constitución", recalcó.

La CFE aseguró sí usa plantas con combustible que se tienen que erradicar, está en la exposición de motivos de la reforma, pero me parece que no se ha leído, señaló.