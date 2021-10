Al interior del PRI “hay un debate de visiones y posiciones, no se trata de apoyar o no al Presidente, sino de pensar qué es lo que necesitan las familias mexicanas y el país para el desarrollo”, “Yo tengo claro mi voto y mi posición”, así lo aseguró la senadora Claudia Ruiz Massieu ante la controversia generada al interior de su partido por la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente López Obrador.

Y aunque reconoció que al interior del partido siempre ha habido un debate duro e incluso ríspido, siempre se han librado las diferencias, “no hay que confundir el debate, no es de bandos”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la legisladora aprovechó para corregir la plana al mandatario mexicano señalando que los presidentes de la posrevolución no solo no prohibían la participación de la iniciativa privada en el sector, sino que además la incentivaban. No era un solo ente el que determinaba las tarifas y funciones de toda la cadena de producción dijo, como se pretende dar a la CFE.

En la Cámara de Diputados dijo Ruiz Massieu se ha planteado un análisis de la reforma eléctrica, iniciativa que podría discutirse al final del periodo ordinario, sin embargo, enfatizó:

“Por congruencia y lo que creo como persona no puedo avalar una reforma que signifique un retroceso que signifique que las familias mexicanas van a tener menos acceso a la energía eléctrica y más cara y además más contaminante, que signifique que México va a incumplir sus compromisos internacionales y pueda enfrentar juicios y enfrentar juicios y arbitrajes multimillonarios y que significa que vamos a ir para atrás”.

Claudia Ruiz afirmó que México debe ser un país pujante comprometido con abatir el cambio climático respetuoso del Acuerdo de París y la agenda 2030, y recalcó “no le veo nada positivo, no veo porqué tendría que apoyarla”.