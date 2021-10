"Hay más de mil casos documentados como el de Arturo en cárceles del país"

Hay más de 1013 casos documentados como de personas como Arturo Medina con discapacidad en cárceles del país, así lo señaló la periodista y activista, Katia D’ Artigues en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Katia comparte la historia de Arturo Medina, un joven con discapacidad intelectual y psicosocial quien fue encarcelado, por acercarse a un coche, un policía lo detuvo y acusó de robo de auto; sin embargo Arturo ni siquiera sabe manejar.

Su mamá, Judith trató de localizarlo por 12 horas, cuando dio con él y comunicó su condición, las autoridades le decretaron medidas de seguridad y al ser inimputable fue llevado al área psiquiárica del Reclusorio Sur en donde permaneció por cuatro años.

Por ser inimputable y mayor de edad, señala la periodista no pudo escoger un abogado, ni defenderse. Se le dictaron medidas de salud mental, y fue recluido tratado de manera médica contra su voluntad.

Tras cuatro años Documenta tomó su caso, y lo llevó a la ONU, y fue hasta que el organismo llamó la atención al gobierno federal que se pudo hacer justicia para Arturo, en el primer acto de reconocimiento de responsabilidad internacional para personas con discapacidad, señal la activista.

Katia afirma que el tema de la discapacidad no es prioridad para el gobierno mexicano, no obstante Arturo será indemnizado y junto con la disculpa pública se anunciaron las medidas de no repetición.

El subsecretario Alejandro Encinas dijo que junto con la sociedad civil, la Segob trabajará en reformar tres leyes:

El Código Penal de Procedimientos Penales en las figuras de inimputabilidad y las medidas de seguridad.

Otra es el Código Civil y de Procedimientos Civiles respecto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que es el derecho de decidir sobre tu vida, si te casas, si compras una casa, si vives o no con una persona, se les niega en muchos casos “por su bien”.

Y en la Ley General de Salud en lo relativo a los internamientos involuntarios, debido a la incapacidad de las personas usuarias de servicios de salud mental, debido a que hay muchas personas internadas y medicadas contra su voluntad en psiquiátricos, tratados como objetos de tratamientos.

La periodista coincide con las autoridades al señalar que estas medidas ayudarán a que cientos de miles de personas puedan acceder a la justicia tal como lo determina la Organización de las Naciones Unidas, no obstante, dijo, se tiene que capacitar a toda la cadena de justicia, como los policías, quienes deben saber comunicarse con las personas con discapacidad.