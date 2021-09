¿Cómo descodificar tu autoestima para ser más asertivo?

Angeles Wolder, directora y fundadora del Instituto Ángeles Wolder, profesora y terapeuta de Descodificación Biológica. Además, es autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo (2016) y El reflejo de nuestras emociones (2019).

TW:@angeleswolder // TW:@institutoAW // IG:@angeleswolder // FB: Instituto Ángeles Wolder

• ¿Por qué hay personas a las que, aparentemente, les resulta muy fácil tener una respuesta adecuada, “quedar bien” y salir dignos de las situaciones y otros para las que lo mismo significa un mundo?

• ¿Puedes decir que sí o que no cuando te pidan algo?

• Seguro que hay personas con las que puedes ser tú mismo/a todo el tiempo y otras con las que mides cada palabra que vas a decir.

• Hoy vamos a descubrir qué conflictos hay en su historia para que puedan o no puedan hacerlo. Así lo podemos ver desde la Descodificación Biológica.

¿Qué es la asertividad y para qué sirve?

• La asertividad es una forma de comunicarse con los demás de manera abierta, directa, con total libertad y honesta en relación a tus propios sentimientos, derechos (hay derechos asertivos) y necesidades. Se trata de decir lo que pensamos sin tener que medir cada palabra sino siendo auténticas y teniendo el permiso de ser una mismo/a.

Ser asertivo no es:

• “Saber estar” en el sentido protocolario de cumplir con lo que se espera de mí sino haciéndolo con seguridad y tranquilidad

• “Opinar lo políticamente correcto” sino respetarse a la hora de tener una opinión, aunque sea diferente al resto y sientas que serás juzgada. (ejemplo fiesta/PCR)

• “Ser perfecto en las relaciones” porque eso no existe.

Y cuando falta aparecen síntomas como:

• Volumen de voz tenue

• Poca fluidez al hablar

• Tartamudeos

• Inseguridad

• Siente que no le entienden o que se ríen de él/ella

• Más preocupación por los demás que por uno mismo

• Sentimiento de impotencia

• Ansiedad

• Frustración

• Aceptan lo que les dicen, no se respetan a sí mismos, jamás llevan a cabo deseos propios,

• muestran un excesivo autocontrol, con tal de no demostrar nunca disgusto

En cambio, ser asertivo sí es:

• Respetarte a ti de la misma manera en la que respetas a los demás. ¿Qué no le harías a otro por respeto? Pues no te lo hagas a ti

• Pensar de manera autónoma y sin querer cumplir con las expectativas de otras personas.

• Defender tus derechos por encima de todo lo demás teniendo en consideración los del resto. Forma parte del autocuidado. (El derecho tuyo acaba donde comienza el del vecino).

Resultado:

• De la falta de asertividad hay 4 resultados posibles: sumisión, evitación, agresivo y pasivo agresivo y cada uno tendrá sus enfermedades preferidas.

¿Por qué es tan difícil ser asertivos?

• Porque la asertividad es el sombrero de la autoestima y esta la conseguimos cuando tenemos las necesidades como: seguridad, afiliación o pertenencia y reconocimiento, cubiertas y esto nos da un cierto valor y sobre todo estabilidad.

• Lo aprendimos en casa, con nuestros padres y el modelo que vimos lo trasladamos a todas las relaciones. Quizás vimos conductas sumisas, agresivas, evitativas o pasivo-agresivas. Padres que no son asertivos con sus hijos, hijos que no lo son con sus padres, hermanos nada asertivos, familias no asertivas y un mundo de caos.

Conocimos un modelo de premios y castigos en función de cómo nos comportábamos. Por ejemplo, ¿te suenan frases como?:

• Te quedas sin comer si no te portas bien  Seguridad

• Te quiero si… (amor condicionado)  Afiliación  me quieren si…

• Te quiero si haces o consigues ….  Reconocimiento

El error es creer que tenemos que ser queridos y apreciados por todos, que tenemos que ser competentes y que todo tiene que salir como a mí me gustaría que saliera. Son ideas irracionales y eso solo lleva a baja autoestima y más desvalorización.

Algunas ideas irracionales para Albert Ellis, un psicólogo del siglo pasado es:

1. Es necesario para un ser humano ser querido y aceptado por todo el mundo

2. Uno tiene que ser muy competente y saber resolverlo todo si quiere considerarse necesario y útil

3. Es horrible que las cosas no salgan de la misma forma que a uno le gustaría

4. Es más fácil evitar que hacer frente a algunas dificultades o responsabilidades personales

¿Eres asertivo/a?

• Te propongo una pequeña experiencia: piensa en algo que te cueste mucho afrontar (una petición, un aumento de salario, una elección, etc.) y piensa como te sientes cuando piensas en hacerlo (registra tu cuerpo); … luego cuando realmente lo estás haciendo …. Y ahora cuando has acabado.. ¿Qué has sentido? ¿qué te sueles decir normalmente? ¿Te alientas, te echas hacia atrás, te reprochas, te criticas o te vas dando ánimos?

• Así como te hablas es como tu cerebro interpreta la situación y cree que puedes salir airoso o que vayas como un perdedor.

Cómo ser asertivos:

• Reconociendo que tenemos el derecho a ser libres en las relaciones

• Alejándonos de comportamientos inhibidos (no hago, no decido, no opino) y tomar acción

• Aprender a decir sí o no y asumir que al otro puede no gustarle mi respuesta

• Aprender a pedir y dejar de ser autosuficientes

• Reconocernos como iguales. No buscamos sentirnos por encima ni por debajo de nadie: queremos sentir que somos nosotros, emocionalmente independientes y con la seguridad de que nos cuidamos y protegemos.

En la práctica:

• Empieza por cosas pequeñas: si te dan un plato que no has pedido coméntalo y espera con paciencia tu plato (no se han equivocado por algo personal, sino que es un error de la cocina)

• Cuando tengas que decidir algo en un grupo opina, se tenga en cuenta tu opinión o no.

• Da tus explicaciones de manera sencilla y directa. No hay necesidad de dar explicaciones elaboradas

• Habla de ti y usa el “yo”. Si tienes que decir que no a una petición hazlo en primera persona:

• Estoy agotado hoy y lo que me pides no lo podré hacer. (sin más juicios)

• No te disculpes cuando no puedas hacer algo o por expresar una necesidad o deseo.

• Sonríe, estamos entre iguales.

• Y persiste, el cambio es posible.