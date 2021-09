Las cosas no pintan bien para el sistema educativo: México Evalúa

El sistema educativo tiene múltiples desafíos, entre ellos en el aprendizaje, la parte emocional, la matrícula cayó pues 846 mil jóvenes ya no se inscribieron, así lo compartió el investigador de México Evalúa, Marco Fernández en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin.

Afirmó que la cosa no pinta bien para el sistema educativo pues a pesar de que el un 2% de aumento a los recursos educativos, 24% del presupuesto está dirigido a becas, sin embargo su implementación ha sido de manera deficiente, pues no hay un enfoque de distribución, el abandono escolar no es solo por razones económicas, por lo que no se resuelve solo con becas.

Afirmó que el ánimo de los estudiantes está muy afectado y los maestros tienen un papel fundamental en ayudar a contener emocionalmente a sus alumnos, pero para ello es necesaria una capacitación para la que solo hay mil millones de pesos cuando el universo de docentes es de dos millones de docentes.

En los espacios educativos dijo no hay garantía de infraestructura y aunque se está aumentando el presupuesto en 9% el programa de La escuela es nuestra a dos años de operación ha tenido resultados limitados y opacos. Detalló que no hay acceso al agua en lavamanos una mejora que solo beneficia al 12% de primarias y secundarias.

No hay espacios seguros para el regreso a clases presenciales dijo pues al 14 de septiembre solo se había logrado el 37% de asistencia presencial.

El presupuesto educativo dijo es escaso, falta de capacitación y tutorías, docentes para turnos vespertinos, y generar la sana distancia, y aseguró que en el contraste de distribución las cuentas no cuadran pues se dan recursos a los proyectos del gobierno, pero "pichicateamos el dinero para mejorar la conectividad", por ejemplo.

Finalmente señaló que quienes toman las decisiones presupuestarias de educación si sus hijos asisten a escuelas públicas viven en carne propia el drama de las asignaciones presupuestales, pero si asisten a escuelas privadas, simplemente se protegen de lo que padece la sociedad mayoritaria, a lo que dijo no se vale pues hay toda una generación en peligro.

Afirmó que como sociedad no hemos sabido exigir el derecho a la educación lo que pone en riesgo a futuras generaciones y en general a la sociedad.