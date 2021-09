Intención de arrestar a científicos es para distraer de problemas de fondo

La científica dijo que esta situación podría estar relacionada con la Ley de Ciencia y Tecnología que está por aprobarse en el Congreso, aunque insistió en que esto parece un gran distractor en un sector donde se han creado más problemas de los que había, "no es que el sistema fuera perfecto, ni siquiera que no podamos dudar de que haya habido malos manejos, pero el tema es distraernos y no pensar en los temas claves", expresó.

Destacó que otro tema importante ha sido el financiamiento que inició en los últimos años del presidente Peña Nieto y desde antes, pero con este gobierno ha sido aún mayor, "si agregamos el tema de la inflación y si consideramos toda la desaparición de esos otros espacios que servían para poder generar proyectos de investigación, creo que la verdad es una situación muy alarmante y si a eso le agregas un clima de persecución, porque claramente parece una señal de amedrentamiento contra la comunidad, contra quienes hemos sido críticos de las políticas, contra quienes señalamos los problemas que causaba otorgarle a Gertz Manero el SIN III de esa forma bajo acusaciones de plagio eso parece que nos están diciendo “dejen de criticar o...”, finalizó.