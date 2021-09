Sin sustento jurídico acusaciones en contra de 31 científicos: CIDE

Las acusaciones por delincuencia organizada en contra de 31 científicos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y ex funcionarios e investigadores del Conacyt, no tienen ningún tipo de sustento jurídico y lo que nos muestra son los peligros de tener una Fiscalía General de la República que no le rinde cuentas a nadie, afirmó en Así las Cosas el doctor Javier Martín Reyes, académico en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista con Gabriel Warkentin, el abogado dijo que Alejandro Gertz Manero parece estar más preocupado en cuestiones personales que en la impartición de justicia, al asegurar que esta persecución parecía más una revancha en contra de la comunidad científica, debido a la polémica y los cuestionamientos que hubo al otorgar el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores al actual fiscal general.

Señaló que la teoría que tiene la Fiscalía del caso es “francamente absurda”, pues apuntó que la Ley de Ciencia y Tecnología contemplaba y sigue contemplando la existencia de este Foro Consultivo, además de que dicha ley señala con toda claridad que es el propio Conacyt el que tiene que aportar los recursos necesarios para que el foro funcione.

El politólogo del CIDE explicó que en 2002 se dijo que este Foro tendría la naturaleza de una asociación civil y así fue el marco regulatorio que rigió del año 2012 y hasta el año 2019, hasta que la FGR acusó de que hubo un grupo de científicos que crearon una empresa privada para transferirle recursos de manera ilícita y luego beneficiarse de manera directa.

Martín Reyes destacó que querer encarcelar a 31 científicos, diciendo que son integrantes de la delincuencia organizada porque cumplieron con lo que ese momento establecía la ley, es algo que no tiene ningún tipo de asidero jurídico.