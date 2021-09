No hay presencia del Estado en Michoacán: Fracisco García Davish

Disputas territoriales entre Michoacán y Jalisco se han incrementado, sobre todo por el CJNG y algunas células de los Caballeros Templarios, así lo afirma el periodista y director de Quadratín, Francisco García Davish, quien señala las autoridades ya no proporcionan seguridad, la sociedad huye, algunos se organizan en coordinación con las iglesias, por la falta de respuesta del Estado.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, el periodista afirma que los ataques entre grupos delincuenciales dejan a la población entre fuego cruzado, la situación es grave a 15 días de que el nuevo gobierno estatal asuma el mando encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, cargo que ha sido impugnado, y se encuentra a la espera de la ratificación de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Francisco señala que indigna que anteriormente había bases de operación mixtas, conformadas por militares, marinos, policías municipales y estatales establecidos en diversos puntos carreteros que inhibían la actuación de los grupos criminales; ahora a cualquier hora del día y frente a la Guardia Nacional, señala circulan unidades repletas de hombres armados.

La GN está en modo presencial, señala “y no por que sean incapaces, sino porque tiene la orden de no actuar. han sido humillados, pero ellos resisten "apechugando" y no se ve la solución”, afirma García Davish.

Grupos vulnerables ha tenido atención de resguardo, alimento e incluso atención médica de parte de la la sociedad civil organizada y las diversas iglesias de la región; pues afirma no hay celos de las diversas religiones, se han coordinado y concilian esfuerzos para ayudar a la población a falta de la presencia del Estado, señala el periodista.