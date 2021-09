No creo que México tenga que usar petróleo para generar energía: Sarukhán

Yo no creo que para producir energía tengamos qué recurrir a exactamente lo que ha producido todos los problemas de este planeta que es la emisión de gases de efecto invernadero, opinó en Así el Weso el Doctor José Sarukhán, investigador y exrector de la UNAM, quien recibirá este martes la Medalla José Vasconcelos 2021 por parte del Seminario de cultura Mexicana, por su gran labor de difusión cultural.

"Veo que en México se tienen prioridades diferentes al bienestar de la gente. No sirve para el desarrollo tener grandes fabricotas ni recurrir a la generación de energía con fuentes que originaron el desastre ambiental".



En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que aunque es evidente que no se pueden hacer las cosas de la noche a la mañana, hay qué ir conduciendo al país hacia una forma de generación de energía diferente, ya que en el acceso a ella también existen desigualdades y las familias que no tiene electricidad en sus casas podría tenerla con facilidad y sin grandes inversiones, "pero son decisiones que no se toman adecuadamente y yo creo que esas son las cosas que deberían de cambiar".

"Si la gente que tiene la capacidad de informarse, leer, saber cuales son las consecuencias de nuestras elecciones como consumidores hiciera ese trabajo, empezaríamos a ver las cosas de manera mucho más profunda", agregó.

Señaló que desde que él comenzó a interesarse en temas ambientales hay cosas que han ido mal, como el daño sobre los sistemas naturales, sobre la atmósfera que de gran manera rige el clima de los planetas y por eso tenemos líos en muchos lugares pero, resaltó, también de manera importante sobre los ecosistemas de los que nos alimentamos y aquellos bosques y selvas que nos proveen oxígeno y tratan de captar el CO2 y cada vez hay menos.

Sin embargo, el doctor Sarukhán también dijo esperar que estemos ganando conciencia ahora con la pandemia, que es el resultado dle daño que le hemos hecho a los ecosistemas, "espero que una de las cosas que nos quede claras es que ya no podemos hacer eso, tenemos que cambiar de manera de ser, de forma de relacionarnos con el planeta y también de relacionarnos con nuestros congéneres de nuestra misma especie".