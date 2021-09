Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Dra Ángela Martínez González, Socióloga, doctora en Ciencias en Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana, egresada de la maestría en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, cuenta con dos estancias posdoctorales, en la en la Facultad de Medicina de la UNAM y en el Programa de Estudios de la Mujer (PIEM) en el Colegio de México (COLMEX). Elaboro el primer programa de prevención del suicidio en la Ciudad de México, fundadora del Frente Nacional para la Prevención del Suicidio (FNPS), 2018.

Dr Cristián Molina, Psiquiatra. Sub Director Instituto de salud mental del gobierno de Yucatán México. Especialista en atención y valoración de la conducta suicida, y en el tratamiento de conductas adictivas así como rehabilitación en trastornos mental graves como, esquizofrenia, trastorno bipolar y patología dual en cientos de jóvenes. FB: Dr Cristian Molina // FB: Conadic MX Oficial

Dr Marco Antonio Martínez García, psicólogo. Especialista en adicciones, prevención de la Salud y prevención del comportamiento adictivo. Maestro en psicoterapia cognitivo conductual y doctor en alta dirección. Presidente Fundador de Prevenfisame AC. // TW: @APrevenfisame

TESTIMONIO: Karla, 28 años. Es parasuicida, o sea, que ha tenido varios intentos de suicidio:

• Ha intentado suicidarse aproximadamente 8 veces.

• La mayoría de sus intentos fueron en algún punto crítico de su vida, como una crisis familiar, y lo hacía pensando que las cosas no iban a cambiar o mejorar y no había algo que ella pudiera hacer.

• Padece distimia, trastorno límite de personalidad y trastorno bipolar afectivo

• Su primer intento de suicidio fue a los 8 años, intentó ahorcarse. Se sentía una niña muy sola, sufría bullying. Afortunadamente se rompió la cuerda con la que intentó hacerlo.

• Su segundo intento fue a los 16 años al tomarse 89 pastillas de diferentes medicamentos junto con una botella de vodka. Perdió el conocimiento y despertó cubierta de vómito, después se recuperó.

• Después de este suceso empezó a buscar ayuda psicológica.

• Hasta los 21 años es diagnosticada correctamente.

• En otro intento buscó asfixiarse pero llegó su ex novio y logró salvarla. Se había amarrado las manos después de ponerse una bolsa en la cabeza.

• Ha tenido problemas con el abuso de sustancias debido al Trastorno Límite de Personalidad

• En otro de sus intentos, antes de hacerlo, llamó a su papá y fue lo que evitó que lo hiciera.

• Después de cada intento de suicidio las cosas eran mucho más difíciles. Tenía sentimientos de alivio pero a la vez de derrota, tenía el pensamiento recurrente de “ni para esto sirvo”.

• Es una persona que se autolesionaba, intentando liberar su dolor emocional.

• Al día de hoy ya no tiene ningún pensamiento suicida, gracias a la ayuda de la terapia y los medicamentos

• Tiene un protocolo de seguridad con su familia y amigos, cada uno ya sabe cómo actuar en situaciones de crisis.

El suicidio en cifras:

• Cada año se suicidan cerca de 700 000 personas en el mundo.

• El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, según las últimas estimaciones de la OMS. Cada año pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, paludismo o cáncer de mama, o incluso por guerras y homicidios.

• En el mundo, entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio es la cuarta causa principal de muerte, por detrás de los traumatismos debidos al tránsito, la tuberculosis y la violencia interpersonal.

• Meterse plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en el mundo.

• 8 de cada 10 personas que comentan con algún familiar su intención de suicidio, lo hacen.

• En México, la tasa de suicidio en 2020 alcanzó 6.2 suicidios por 100 mil habitantes, con base en los datos del INEGI de 2019 y 2020.

• De acuerdo a las últimas cifras del INEGI en 2020 murieron más niños por suicidio que por Covid: 278 suicidios y 92 muertes de niños y niñas de 10 a 14 años por Coronavirus.

• En México, cada suicidio cuesta aproximadamente 7 millones 200 mil pesos, considerando los costos indirectos de la productividad perdida en 40 años por cada suicidio.

Sobre este día:

• Se celebra anualmente el 10 de septiembre desde el 2003.

• Es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP ) y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la idea conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el MUNDO

• El tema de este año es: “Crear esperanza a través de la acción”, hablar de la necesidad de una acción colectiva para atacar este problema urgente de salud pública.

• Todos nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios políticos y gobiernos, podemos tomar medidas para prevenir el suicidio en la Región.

¿Quién corre riesgo de suicidarse?

• El suicidio no discrimina. Las personas de todas las edades y grupos étnicos pueden correr riesgo.

• Los principales factores de riesgo para el suicidio son:

Intento previo de suicidio

Depresión y otros trastornos de la salud mental

Problemas de abuso de drogas y otras sustancias

Antecedentes familiares de trastornos mentales o de abuso de sustancias

Antecedentes familiares de suicidio

Violencia familiar, incluido el abuso físico o sexual

Presencia de pistolas u otras armas de fuego en el hogar

Reclusión o encarcelación (estar preso o en la cárcel)

Exposición al comportamiento suicida de otros, como de un miembro de la familia, un compañero o una figura de los medios de comunicación

Enfermedades médicas

Edad de 15 a 24 años o mayor de 60 años

• Sin embargo, aún entre las personas que tienen factores de riesgo de suicidio, la mayoría no intenta suicidarse. SIGUE SIENDO DIFÍCIL PREDECIR QUIÉN ACTUARÁ sobre sus pensamientos suicidas.

¿Qué es una conducta suicida?

• El suicidio aparentemente se nos presenta como una solución permanente ante un intenso dolor emocional, mental y/o físico temporal, o para las relaciones interpersonales disruptivas. Aunque no lo parezca, muchas veces la desesperanza, el dolor y el vacío son estados temporales, no permanentes.

• El suicidio puede ser el resultado de un acto impulsivo repentino o de una planificación muy cuidadosa.

• La mayoría de las personas que piensan en suicidarse REALMENTE NO QUIEREN MORIR, lo que desean es liberarse de las circunstancias intolerables de su vida y del sufrimiento emocional, mental y físico que sienten.

Tipos de conductas suicidas

• Autolesión: Conducta asociada a una lesión autoinfligida sin intención de lograr la muerte. Función: aliviar un dolor emocional.

• Ideación suicida: Pensamientos recurrentes asociados al deseo e intención de morir/lograr la propia muerte.

• Plan suicida: Pensamiento asociado al intento de terminar con su vida a partir de una serie de pasos organizados para ejecutar dicha conducta.

• Intento de suicidio: Conducta asociada a una lesión autoinfligida con la intención de morir.

• Suicidio: Muerte causada por el comportamiento autoinfligido perjudicial con la intención de morir como resultado de dicha conducta.

¿Cuáles son las señales de aviso del suicidio?

• Los comportamientos que se enumeran a continuación pueden ser señales de aviso de que alguien está contemplando suicidarse:

Hablar de querer morir o querer quitarse la vida

Hablar de sentirse vacío, desesperado o no tener una razón para vivir

Planear o buscar una forma de suicidarse, como investigar en línea, acumular píldoras o haber recientemente adquirido cosas potencialmente letales

Hablar de tener un sentimiento grande de culpa o vergüenza

Hablar de sentirse atrapado o de que no hay una solución a su problema

Sentir un dolor insoportable sea físico o emocional

Hablar de ser una carga para los demás

Consumir alcohol o drogas con más frecuencia

Actuar ansioso o agitado

Apartarse de los familiares y amigos

Cambiar los hábitos de alimentación o de sueño

Mostrar rabia o hablar de buscar venganza

Tomar riesgos que podrían conducir a la muerte, como conducir imprudentemente

Hablar o pensar sobre la muerte a menudo

Mostrar cambios de humor extremos y repentinos de muy triste a muy tranquilo o feliz

Regalar sus posesiones importantes

Despedirse de los amigos y los familiares

Poner los asuntos en orden o hacer un testamento

¿Por qué se suicidan más hombres que mujeres?

• El número de suicidios registrados es mayor en hombres debido a que recurren a métodos más violentos, como el uso de armas de fuego, ahorcamiento o aventarse de un lugar más elevado, y tienen menos posibilidades de fallar.

¿Qué es un Plan de seguridad?

• La finalidad de tu PLAN DE SEGURIDAD es reducir el riesgo de cometer un intento suicida.

• Para elaborar tu PLAN DE SEGURIDAD debes ser sincero contigo mismo con el fin de que se adapte lo mejor posible a tus necesidades. Puedes elaborarlo tú solo, o también puedes pedir ayuda a alguno de tus familiares, amigos, psicólogo, psiquiatra…

• Aunque el plan de cada persona sea diferente, sí que existen algunos puntos comunes que siempre se deberían incluir:

• PASO 1 Tus señales de alerta: Identifica qué señales te pueden indicar el regreso de pensamientos suicidas. (el aniversario de una pérdida, cambios en tu estado de ánimo, pérdida de interés por las cosas, cambios en tu alimentación y sueño, consumo de tóxicos, pensar que las cosas no van a cambiar y todo va a ir a peor).

• PASO 2 Tus apoyos: Especifica cuáles son las personas con las que puedes contactar si comienza la ideación suicida (amigos, familiares, terapeutas)

• PASO 3 Sus teléfonos: Anota los números de teléfono de contacto de tus apoyos, si no los conoces pídeselos. Mantén a mano una lista de al menos 5 personas con las que puedas hablar cuando tengas pensamientos suicidas. Si falla la primera, llama a la segunda y así sucesivamente.

• PASO 4 ¡Contacta!: Contacta con “tus apoyos”. Acude a ellos antes de que la angustia te bloquee y no seas capaz de autocontrolarte. Escucha los consejos y acepta la ayuda que puedan darte. Para que su respuesta sea lo más efectiva posible es muy importante que seas muy sincero con ellos.

• PASO 5 Atención 24 h: Elabora un listado con los números de teléfono de los servicios que atienden estas situaciones las 24 horas del día. Utilízalos en caso de que los pasos anteriores fallen y exista un riesgo inminente.

MITOS del suicidio

• Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo.

• FALSO: Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo así ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y desesperanza y pueden considerar que carecen de otra opción.

• La mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa.

• FALSO: La mayoría de los suicidios han tuvieron signos de advertencia verbal o conductual.

• El suicida está decidido a morir.

• FALSO: Por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, y morir unos pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo.

• Quien haya sido suicida alguna vez, nunca dejará de serlo.

• FALSO: El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida.

• Solo las personas con trastornos mentales son suicidas.

• FALSO: El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental.

• Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo.

• FALSO: Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio.

¿Fisiológicamente hay diferencias en el cerebro entre alguien que decir suicidarse y quienes no lo hacen?

No en todos los casos. Las alteraciones en el eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal, con niveles desregulados de hormona liberadora de corticotropina y cortisol, pueden estar relacionados con una sensación de atrapamiento.

Es probable que la alteración afectiva esté mediada por alteraciones en los circuitos dopaminérgicos

La pérdida de control cognitivo está relacionada con una función neurocognitiva alterada en las áreas de función ejecutiva, atención y toma de decisiones.

La hiperactividad está relacionada con la desregulación autónoma, que puede caracterizarse por una reducción tanto de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como de la actividad electrodérmica.

El retraimiento social se ha asociado con la disponibilidad de oxitocina. También hay evidencia de que los procesos inflamatorios.

¿Dónde pedir ayuda? Dr Marco Antonio

• PREVEN: Es una asociación civil dedicada a la promoción de la salud mental y prevención de enfermedades físicas. Utilizan actividades multidisciplinarias y humanistas para lograr un estilo de vida saludable.

• Están dedicados a trabajar por la promoción de la salud mental y prevención de las enfermedades físicas, con la ayuda de personal profesional y capacitado.

• Elaboran estrategias educativas y humanas, que fortalecen las habilidades de una persona, con el propósito de alcanzar un estado de bienestar en general.

• ¿Dónde contactarlos? Allende No. 191, Raul Romero, 57630 Nezahualcóyotl, Méx.

• 55 2232 5800 y 55 4815 6236

• asociacion@prevenfisame.org.mx y donar.prevenac@gmail.com

¿Qué podemos hacer o a dónde acudir?

• Tomen en serio todo comportamiento, aviso o amenaza suicida.

• Regañar o castigar sólo va a empeorar las cosas.

• Conversen de esto en familia. Así como lo hacemos acerca de la seguridad física y de las cosas, hagámoslo por la seguridad de nuestras vidas. El suicidio es un enemigo que ataca desde adentro.

• Nunca cierres la puerta a nadie porque no haga lo que tu quieres que haga con un “Pues si te metes en problemas luego no vengas a decirme nada”. Todos debemos sentir que, así cometamos los peores errores, siempre podemos volver a casa cuando necesitamos ayuda.

• Si eres menor de edad y alguien te ha hablado de morir o matarse, busca de inmediato la ayuda de un profesor o un adulto de confianza. El peligro es real.

• Si sientes que no hay esperanza, que nadie te apoya y has pensado en el suicidio como una posible solución al dolor que sientes o situación por la que pasas, busca ayuda de inmediato. Incluso telefónica si es posible. En México hay varias líneas de ayuda como SAPTEL 55 5259-8121 o Locatel 55 5658-1111