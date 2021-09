Importante el retiro de estatuas de colonizadores: Yasnaya Aguilar

Es importante retirar estatuas de colonizadores, sobre todo de un personaje tan terrible como fue Cristóbal Colón, por muchos aspectos, así lo señaló la lingüista y activista, Yasnaya Aguilar, sin embargo, afirma, prevalece el efecto “Tizoc” o “india María” sobre la población indígena.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Yasnaya señala que, con el retiro de la escultura de Colon, se continuará con perpetuo recordatorio de la violencia, pes se podría pensar en otro tipo de memoriales, que no sea necesariamente una estatua, como un jardín botánico, una fuente un collage, muchas opciones para interactuar con ella de otra manera.

Señaló que “al final tenemos a un hombre no indígena haciendo una escultura sobre una mujer indígena que resulta no indígena, que además tiene un nombre nahua”, a lo que Yasnaya llama el efecto Tizoc.

En su reflexión la lingüista señala hace 5mil años las mujeres no olmecas no fueron indígenas, no fueron sometidas ni a condición social ni al estado mexicano, pero además esta mujer olmeca tiene un nombre nahua, que para ese entonces los pueblos nahuas estaban muy hacia el norte, y además es una réplica de la visión mesoamericacentrista de lo indígena. Parece que lo mesoamericano es inmediatamente un sinónimo de indígena, y no es así.

Desafortunadamente dijo, prevalece el efecto “Tizoc” o “india María” sobre la población indígena que es ver a una persona vestida o con características de para clasificarle como indígena.