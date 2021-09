El viaje de VOX a México no sorprende: Pilar Velasco

El viaje de VOX a México no sorprende, lo llevan haciendo desde que no eran nadie en España impulsados por Trump, así lo señaló la periodista Pilar Velasco en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La periodista detalla que Santiago Abascal ha pertenecido por años a VOX partido conservador en España; una copia de los partidos neofascistas, partido ultraconservador, religioso y contra derechos LGBTI, antimujeres y antinmigración. VOX ha llegado a pedir la deportación de migrantes que ya son ciudadanos españoles. En 2018 comenzó a tener representación y ahora es la tercera fuerza política.

Señala que Abascal han ido por Europa "abriendo el dilema de hasta donde pones esa línea roja en la que haces pactos con parlamentarios en la que puedes trabajar con ellos y la contradicción del Partido Popular en España en donde el Partido Popular en Europa les ha dicho que no puede hacer pactos políticos con la ultraderecha".

Vox estaba en un momento bajo, "desde lo ocurrió en Afganistán, no se ha atrevido a tener un discurso muy duro con la migración porque todos los partidos políticos estaban a favor de apoyar a los afganos" señala y en cuestiones económicas afirma que no hay nada en el programa de VOX, su presencia en México fue por tratar de expandir su línea de influencia, tratando de hacer aliados fuera de España, lo que les hace fuertes, asegura.

VOX desde su fundación, dijo "ha reivindicado la conquista del imperio español, recuperan esa idea del imperio español que conquistó América, no condenan el franquismo, no reconocen mucho menos el genocidio, y su primer campaña arrancó con el casco de Hernán Cortés, la hizo a caballo desde Andalucía, diciendo que España debería reconquistar el imperio que fue, una idea desterrada que las nuevas generaciones no tenían en su inventario y que la ultraderecha recupera".

Velasco señaló que sorprende que Abascal vaya a México con un discurso que ha generado polémica y parece inconcebible, En España no ha pegado porque lo que duele es reivindicar el franquismo, han llegado a decir que el peor gobierno es el de Pedo Sánchez, incluso peor que el franquismo, es lo que han llegado a manifestar desde VOX.