El diálogo con Sheinbaum fue bueno y respetuoso: Lía Limón y Sandra Cuevas

El diálogo con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con los primeros alcaldes electos fue cordial y respetuoso, señalaron Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc y Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Cuevas señaló que la violencia del lunes afuera del Congreso local va a quedar atrás y las alcaldesas y alcaldes de oposición mirarán hacia adelante en beneficio de los vecinos que están esperando resultados. Dijo además que no se le puede llamar 'show' a hechos relacionados con violencia pero tampoco pueden quedarse estancados en un tema que ya pasó, cuando la gente lo que tiene son necesidades.

La también vocera de la Unión de Alcaldes, Sandra Cuevas, agregó que seguirán levantando la voz cuando las cosas no se estén haciendo bien y no se estén dando resultados pero, reiteró, no pueden quedarse en el escándalo.

Por su parte, Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón, dijo esperar que esta reunión haya sido un 'borrón y cuenta nueva' y que el buen ánimo que hubo en la reunión con Sheinbaum se mantenga durante los próximos tres años de gobierno conjunto.

Dijo que aunque sí mencionaron el incidente donde resultó con un golpe en la nariz, simplemente coincidieron en que no fue bueno llegar a esa situación y en que siempre es mejor la vía de la construcción.