Nunca se dijo a senadores que la reunión era con Abascal de VOX: Gálvez

Es momento de aclarar que esto fue un error, Nunca se dijo a senadores que la reunión era con Abascal de VOX, así lo aseguró la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, tras la firma de algunos de sus compañeros de bancada de la ‘Carta Madrid’ con el líder de ultraderecha español Santiago Abascal.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, en descargo de sus compañeros, la senadora detalló que aunque conocían el contenido de la carta, nunca se les dijo con quién se sentarían lo que aseguró “no los exculpa de la estupidez” de estar en una reunión que han aclarado los senadores fue a título personal.

La senadora se desmarcó afirmando “estaba entre triste y encanijada porque no representamos esto en el PAN” y recordó que ella ha luchado por la regulación de la marihuana, los derechos de los pueblos indígenas entre otros. Por ello que aseguró “hoy debemos trabajar con alternativas plurales que le den la bienvenida a todas las visiones a favor de un diálogo, nos quejamos del autoritarismo del Presidente en algunos temas y creo que es momento de aclarar que esto fue un error”, “teneos que ser más cuidados de con quién te sientas a comer”, recalcó.

De la Revocación de Mandato

Reconoció que votó la reforma Constitucional desde un principio “porque yo sí creo en esta figura, creo que los ciudadanos tienen derecho a quitar a un mal gobernante”, no para que los gobiernos se hagan un referéndum, sino para que los ciudadanos quiten a un gobernante cuando reconozcan que es corrupto, inepto y que está haciendo mal las cosas, señaló.

Reconoció la apertura de Morena al cambiar la pregunta de la consulta de revocación la que no obstante afirmó, “en lo personal no creo que haya necesidad de gastar una millonada en la consulta cuando hay otras prioridades”, y agregó que “aunque el Presidente ha hecho muchas cosas, mal no creo que tenga el repudio social”, pero eso dijo lo van a decidir los ciudadanos.