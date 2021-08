Invito a legisladores a tomar en serio revocación de mandato: Ciro Murayama

El INE va a emitir los lineamientos sobre el ejercicio de revocación de mandato y lo vamos a presupuestar, así lo aseguró el consejero Ciro Murayama, pues el próximo sábado el instituto deberá entregar el presupuesto para el ejercicio 2022.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el consejero señaló que los legisladores tienen 432 días de retraso en la entrega de la ley secundaria de la revocación de mandato, “No podemos jugar como si fuera una simulación de consulta, esto puede tener riesgo gravísimo para la estabilidad económica, política y social por ello tiene que ser un ejercicio con todas las garantías”.

Por ello llamó a los próximos legisladores a tomar en serio este ejercicio en el que dijo toca al INE toda la parte técnica para lo cual serán presupuestados 3,800 millones de pesoso para que pueda funcionar y garantizar que la gente pueda salir a votar en secreto y libertad; por lo que afirmó “si no hay dinero no veo como el INE va a garantizar el ejercicio de revocación de mandato”.

En tanto dijo se instalarán casillas como si fuera una elección presidencial, pues “si hay riesgo de que se sustituya un presidente, tiene que haber garantías de que esa elección fue limpia”, señaló.

Recalcó que los partidarios del Presidente son los más interesados en la consulta esto con el fin de cambiar el sí por la ratificación y no la revocación, cuando es un ejercicio que debe ser convocado constitucionalmente por la ciudadanía. Ante tal situación, pidió al Congreso ser congruentes y no llegar a la SCJN con la inconstitucionalidad de algo que es ley.

Finalmente, Murayama sentenció que “si no es el INE no es constitucional” el ejercicio de revocación de mandato. No podemos acudir a los simpatizantes del Presidente para que organicen una elección, ni jugar con la gobernabilidad del país.