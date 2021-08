Revocación, tema de campaña y polarización: Javier Tejado

El tema de la revocación tiene meses de retraso, hay la impresión de que si no se resuelve este tema antes de septiembre ya no se puede legislar, así lo señaló el analista político e internacionalista Javier Tejado en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y detalla que un artículo de la Constitución señala que no se pueden cambiar las normas electorales 90 días antes de que inicie el proceso.

Con base a esto señala Tejado, los tiempos serían muy arriesgados y el presidente no quería arriesgar con su mayoría a cambiar esto en septiembre, quería aprobarlo ya.

En cuanto a la pregunta de la consulta sobre la revocación, dijo que esta debe ser constitucionalmente en términos negativos y lo que Morena quería era poner la pregunta términos en positivos y de campaña.

Entre que no quieren que se involucre la Corte y el INE, en un tema que le podría costar al Presidente el cargo por eso hay tanta prisa y malestar en el Presidente.

Por su parte el INE ha dicho que esta consulta costaría miles de millones de pesos, que se fueron los plazos, ¿Qué necesidad hay de gastar más de 400 mil millones de pesos en una consulta en la que ni se ponen de acuerdo en cómo hacer la pregunta?

Creo que Morena va a acabar pasando eso en septiembre y los plazos y votos en la SCJN.

El Presidente no confía en el INE, afirma Tejado por lo cual él y Morena quieren baraja nueva para la revocación de mandato.

El pretexto para la renovación del INE, es ahorros administrativos, bajar el número de funcionarios pero en el fondo es la desconfianza en el INE y el plan electoral, se requieren dos terceras partes del Congreso para cambiar la estructura del INE.

Ante tal situación la oposición, PAN, PRI y PRD presentará una agenda común ante organismos internacionales, pero será un tema de mucho desgaste para el INE y el Tribunal Electoral.

Y lo que viene

De acuerdo con el analista, a partir del 1 de septiembre la agenda estará llena de temas que quieren meter en la Constitución:

Pasar la Guardia Nacional a la Defensa, militarización o no.

La reforma en materia energética, darle más facultades a la CFE, el mayor debate sobre sí la energía será pública o privada.

La reforma electoral, habrá o no, el voto en el extranjero, todo rumbo al 2024 tanto de parte de la oposición como del gobierno. Pues asegura en este país todo ya es electoral y el Presidente está haciendo el movimiento de fichas para radicalizar a sus seguidores.