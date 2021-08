“México-España, la historia que nos divide” es el texto del Investigador del INAH y codirector de la Cátedra México España del Colmex, que da pie a la charla en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en la que afirma la memoria que construyen las naciones son distintas, "en 1521 ocurrió un hecho importante para México, pero poco para España.

El historiador afirma que existe una memoria construida sobre el pasado un enfrentamiento que él niega “la situación de España con respecto a esto es de una ignorancia cuando no de una cierta prepotencia imperial de España, pero la relación entre México y España es profundamente disimétrica, en el sentido de que España parece no importante para la opinión pública mexicana y México no lo es para la opinión pública española”.

Parafraseando a Gorman, el investigador señala que “la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles”, lo que dice tiene algo de verdad pues ambos ejércitos estaban formados por nacidos en México.

Señala que la memoria es importante no por lo que nos cuenta del pasado sino porque de alguna manera condiciona nuestro futuro, afirma que, México es una nación doliente porque presta especial atención a los momentos de derrota -en 1521 no la hubo-, incluso aquellos que no lo son, ciclo de derrota tras derrota hasta la victoria final

Afirma que si se reflexiona a cera de la 4T resume una especie de historia de México entendida como: Nacimiento, muerte y resurrección, es decir nace con la época prehispánica, muere con la conquista y renace con la independencia; pero cada nueva resurrección es un fracaso, esas son las cuatro transformaciones que nos estamos contando. “una visión trágica y poco productiva”, señala.

Pérez Vejo afirma sin embargo que el hecho histórico es absolutamente indiscutible, pero es importante el cómo se lee.

La caída de Tenochtitlán puede verse -es el relato fundamental mexicano- como la derrota y la destrucción de la nación mexicana y condiciona toda la historia, la Independencia pasa a ser vista como la venganza de lo ocurrido varios siglos atrás y está presente en la memoria de todos.

Sin embargo, afirma que hay otra forma de ver 1521 no como el fin de nada sino como el principio de algo: México nace con la conquista, se desarrolla a lo largo de los tres siglos virreinales y finalmente llega a la edad adulta con la independencia. El hecho es el mismo, pero sí el relato lo contamos de una forma o de otra es un discurso radicalmente distinto.

El investigador quien se dijo respetuoso del presidente de la República como representante de México, refirió que la interpretación de la conquista es un problema interno de México y genera gran polarización y Morena y la 4T juegan con esa polarización porque es parte de su discurso político.

Finalmente aseguró que no solo México, sino todo América Latina está ausente de la agenda de los principales partidos políticos españoles, como ejemplo, dijo que todo presidente del gobierno español cuando llega al poder en su discurso tiene como frase hecha “fortalecer la relación de España con los países de América Latina”, pero la realidad es que España lleva desde el gobierno Felipe González sin tener una política exterior hacia América Latina, concluyó.