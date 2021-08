Necesario acuerdo inclusivo que dé esperanza a Venezuela para reconstruirse

El profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela, Michel Penfold analiza la situación de Venezuela y el proceso del acuerdo que debe ayudar a la reconstrucción de país.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el profesor Penfold señaló que éste es el quinto intento de negociación en Venezuela y se pregunta si ¿Después de la crisis económica y social se puede tener un acuerdo?

El proceso que se realiza ahora en México dijo, tiene ahora una mejor alineación de los actores internacionales, pues hasta ahora Estados unidos habían tratado de sacar a Maduro después de las elecciones no reconocidas del 2018 y el Chavismo que se apoyó en China, Turquía, Rusia y Cuba para sostenerse en el poder.

En esta ocasión afirma, pareciera que tanto Europa como Estados Unidos e incluso China y Rusia están apoyando este proceso para llega a un acuerdo institucional que permita restaurar la democracia y la Constitución en Venezuela.

Los factores internos son distintos, pues Maduro se siente cómodo y la oposición se encuentra en mayor debilidad en el plano nacional. Maduro busca un relajamiento y remoción de las sanciones internacionales que impuso EU desde 2019 así como las financieras impuestas desde 2017. A través de concesiones, Maduro busca abrir el camino para elecciones presidenciales en el 2024, en un plano internacional más relajado en comparación a lo que vivió en 2018, señala el investigador.

En el caso de la oposición dijo busca hacer irreversibles condiciones electorales y restauración de los derechos civiles y sociales en Venezuela.

Venezuela dijo, está agotado, desenganchado de lo político, hay un ambiente muy duro desde lo económico y social, luchando con un proceso hiperinflacionario de más de cuatro años, las familias padecen la migración de algunos de sus miembros quienes deben salir del país para enviar las remesas.

Al menos que la gente vea que de este proceso en México salgan decisiones y definiciones para un fortalecimiento del plan de vacunación contra COVID y atención directa a la alimentación; la gente no tiene gran expectativa, están inmersos en su supervivencia y con gran desencanto del liderazgo en Venezuela en donde no se ha podido lograr un cambio político.

Que México sea sede del diálogo tiene un significado especial por la conexión histórica con Venezuela, y aunque ahora es visto más cercano a la izquierda latinoamericana, que el gobierno de Peña Nieto, AMLO está aprovechando para darle una interfase a los Estados Unidos y Europa para abordar la crisis venezolana desde un plano internacional.

La crisis venezolana es profundamente institucional, por lo que son necesarias no solo las garantías electorales, sino constitucionales como la reelección indefinida que ha generado muchísimos problemas y ha incrementado el conflicto en torno al poder en el país.

Por ello dijo el reto más allá del electoral y político es estabilizar democráticamente la vida del país para reconstruir la industria petrolera más importante de AL, que ahora solo produce 500 mil barriles diarios cuando hace 8 años producía más de 3 millones de barriles.

Y aunque señala el investigador que echa de menos una mayor presencia de la sociedad civil, empresarial y laboral, los principales actores políticos de ambas partes sí están representados en la negociación actual.

Más de 5 millones de personas han migrado de Venezuela, y en seis meses podría llegar a 6 millones. Es un país que ha perdido a la mayor parte de la gente joven, afirma el profesor Penfold

"Creo que la mayor parte de los venezolanos apoya este proceso, no hay otra salida, maduro no puede resistir en el poder indefinidamente y la oposición no tienen una alternativa que pueda transformar rápidamente a Venezuela" afirma el investigacodr y señaña, por ello, se necesita un acuerdo inclusivo, abordar el tema humanitario y social y dar esperanza a Venezuela para reconstruirse rápidamente.