Fue el mejor momento para decir adiós: Rommel Pacheco

"Fue el mejor momento para decir adiós, para cerrar con broche de oro estos 28 años de clavadista de haber puesto mi corazón y vivir entregado a México; en el último clavado dejé sentimientos, emociones, todo lo que tenía dentro de mí", así lo comparte Rommel Pacheco, quien se despidió de la fosa en los Juegos de Tokio en los que además, figuró como abanderado de la delegación mexicana.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Rommel quien contó con el apoyo de una entrenadora de origen chino, afirma que ese país tiene una gran cultura, instalaciones y apoyo para lograr deportistas de gran nivel, por lo que aseguró hay mucho que aprender de China.

Al igual que en su campaña para el cargo de diputado, reiteró su compromiso de apoyar al deporte desde la Cámara de Diputados, hacer equipo con la Conade, el Comité Olímpico, los entrenadores y deportistas.

Compartió que al despedirse de sus compañeros le han demando “no te vayas a olvidar de nosotros” y les aseguró que no será así, pues desde su curul independientemente de la ideología o partido, hará equipo para apoyar el deporte; no solo de alto rendimiento, sino el deporte para la población en general, pues reconoció que éste es el camino para prevenir enfermedades y delincuencia por lo que afirmó "hay que incrementar presupuesto".

Finalmente el clavadista ídolo también en redes sociales, agregó "me llevo el cariño de la gente, ese no lo compra ninguna medalla y me voy muy contento", conluyó.