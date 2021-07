Vamos a la consulta, por el sí, pero por la justicia transicional: Sicilia

La pregunta de la consulta del domingo es una cosa inentendible; sin embargo, hay organizaciones han tratado de traer con el sí un compromiso acordado entre el presidente y las víctimas, la justicia transicional, una deuda de Estado y gobierno, así lo señala el poeta y activista, Javier Sicilia en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Sicilia recordó el inicio la agenda de justicia transicional pactada con López Obrador en Tlatelolco, que luego dijo, traicionó y ahora es una deuda de Estado y de gobierno con las víctimas.

Por ello afirma, es fundamental que al igual que los activistas y zapatistas, los medios dejen de retomar la agenda que marca Andrés Manuel al señalar que se juzgará a expresidentes, y retomar esta agenda de justicia, darle visibilidad en la consciencia nacional.

Es una agenda que respalda la situación que estamos viviendo de violencia, dijo, por lo que es obligación de todos empujar hacia esa ruta que aunque reconoce es difícil y larga, con orientación y vigilancia internacional se puede alcanzar.

Señaló que “el Estado está capturado por el crimen organizado, no todo, pero una buena parte, tenemos un gobernador electo en San Luis Potosí que tienen claros nexos con el narcotráfico”, por lo que reiteró la importancia de descapturar al Estado y darle peso a sus instituciones.

El activista también recalcó que debemos juzgar fenómenos y no particularidades, para salir del problema, no enfocarnos en expresidentes, pues ir caso por caso es no entender nada, por ello, hay que aprovechar esta consulta para crear la realidad extraordinaria que necesita el país, pues dijo el Estado mexicano ya no es capaz de juzgarse a sí mismo y rescatar sus instituciones.