No perdemos la esperanza, Joe Biden debe escuchar: Let Cuba Live

Pedimos a Joe Biden que no mire la paja en el ojo del hermano, sino ver la viga que tiene el en suyo. No perdemos la esperanza, él tiene mayoría en el Congreso por eso es importante que escuche, así como las Naciones Unidas, pues solo Estados Unidos e Israel votaron por no eliminar el bloqueo a Cuba, así lo afirmó el activista argentino y Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel

En entrevista para “"Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Pérez Esquivel compartió que la que la misiva enviada al presidente de Estados Unidos desde Let Cuba Live tiene como antecedente otra enviada en su momento a Obama, a quien le dijo: “me extrañó que te dieran el premio Nobel de la Paz, ahora trabaja por la paz; hay que cerrar Guantánamo, acabar con las torturas” a lo cual le respondió: hay cosas que puedo hacer y otras que no. Ahora, señala, Biden tiene mayoría en el Congreso por eso es importante que escuche “Hay que dejar vivir a Cuba”, de ahí la carta escrita para denunciar los hechos de injusticia, señala,

El activista aseguró que es peligroso lo que está pasando en América Latina, como antecedente comparte que Cuba luchó por poder ser un país independiente, pero “Estados Unidos tenía a Cuba no solo como patio trasero, sino como prostíbulo”, afirmó que Estados Unidos no tiene amigos, ni tiene aliados, tiene intereses y después de la Doctrina Monroe ve a todos los países latinoamericanos como su patio trasero, pero los países no quieren ser eso.

Señaló que Estados Unidos interviene en todo golpe de estado de América Latina, el último fue Bolivia contra Evo Morales, lamentablemente dijo, con el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que realmente está haciendo un papel muy triste, y que debe renunciar, no puede seguir al frente de la OEA porque la OEA no representa a los pueblos latinoamericanos, sino los intereses de los Estados Unidos.

Detalló el intervencionismos en países como Haití, y las siete bases militares en Colombia, intentos de golpe de estado, y bloqueo a Venezuela, impidiendo que estos países hagan uso de sus recursos.

Recordó que Hugo Chávez quería crear el Banco del Sur latinoamericano para que los pueblos manejaran sus recursos y no el FMI ni el Banco Mundial, tener autonomía económica y política.

Afirmó que en todos países hay protestas, por una cosa u otra ¿Cómo puede no haber protestas en Cuba? si les faltan condiciones para la vida, luego de 60 años de bloqueo.

Las cosas van a cambiar si se levanta el bloqueo asegura, Pérez Esquivel, pues “Cuba es el único país latinoamericano que a través de todo su trabajo médico ha desarrollado dos vacunas, a diferencia de países como el nuestro que no han desarrollado una sola”.

Por lo que afirmó, tenemos que buscar un mundo mejor para todos y todas.