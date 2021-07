Las infidelidades y relaciones tóxicas detrás de las diosas de Hollywood

Cristina Morató, escritora y periodista. Autora de los libros “”Viajeras intrépidas y aventureras”, “Las reinas de África” “Las damas de Oriente y cautiva en Arabia”, “Divas Rebeldes” “Divina Lola”, “Diosas de Hollywood”, entre otros. // cristinamorato.com // FB: Cristina Morató // IG: @cristina.morato.oficial

Cristina Morató, en su libro Diosas de Hollywood ha investigado a fondo las vidas de algunas de las más grandes estrellas del Hollywood dorado como Rita Hayworth, Ava Gardner y Elizabeth Taylor.

Estas tres diosas de la gran pantalla tenían el mundo a sus pies, contaban con una legión de admiradores y protagonizaron sonados romances con los galanes más apuestos. Fueron LAS MUJERES MÁS DESEADAS, taquilleras y fotografiadas de su época y sin embargo más allá del lujo y el glamour Cristina descubrió su lado más oscuro.

Les vamos a contar, qué había detrás de estos matrimonios que parecían perfectos: relaciones muy tóxicas marcadas por el alcohol, la infidelidad y los malos tratos. Hombres que se aprovecharon de ellas incluso vivieron a su costa.

RITA HAYWORTH, LA FAMOSA “GILDA“

• La película que la encumbró a mito sexual universal y sin embargo su historia es quizás la más triste porque su vida estuvo marcada por los desengaños, los malos tratos y las adicciones que acabaron con su leyenda.

• En su caso ella se casó hasta en cinco ocasiones pero no encontró la felicidad en el matrimonio, quizás porque estuvo muy marcada por los traumas de su niñez (de niña sufrió los abusos sexuales de su padre).

• Cuando estas estrellas llegaban a Hollywood algunas eran como Rita o Ava apenas unas adolescentes de 17 o 18 años, sin ninguna experiencia y en el caso de ellas ambas llegaron a Hollywood empujadas por sus familias, ellas no querían ser actrices, fueron descubiertas por un cazatalentos.

• Rita fue una de tantas actrices que sufrió el acoso y la explotación de los estudios, en su caso al llegar a Hollywood se encontró con un depredador sexual a la altura de Harvey Weinstein y sufrió un verdadero infierno ( el productor y poderoso presidente de Columbia Pictures se obsesionó con ella y comenzó a acosarla)

• Todos los matrimonios de Rita acabaron en divorcio, quizás porque los hombres se enamoraban de “la deslumbrante estrella” y no de ella, así ocurrió con el director Orson Welles y son el príncipe Ali Khan

• Ella llegó a decir ´¨Los hombres se acuestan con Gilda y se despiertan conmigo”

• Los estudios controlaban las vidas de sus actrices y se encargaban de esconder sus infidelidades, adicciones y divorcios….manejaban muy bien la publicidad para hacer de estas actrices unas verdaderas Diosas de vidas glamurosas.

• Incluso existía un “contrato de moralidad” que todas debían firmar y que marcaba también sus relaciones.

• Casi todos los hombres que se acercaban a Rita Hayworth lo hacían para utilizar su fama en su provecho y ganar dinero.

• Su primer marido Eddie Judson, que fue su manager, la explotó y la trató muy mal… Rita llegó a decir de este primer marido “Yo me casé por amor, pero para él fue solo una inversión. Durante cinco años me trató como si no tuviese alma ni cerebro”.

• Rita siempre confesó que el gran amor de su vida fue Orson Welles, el genio del cine, el director de culto, pero él la trató muy mal… y enseguida le fue infiel.

• El alcohol está muy presente en las vidas de estas grandes estrellas, en el caso de Rita que empezó a beber al enterarse de que su marido Orson Welles se acostaba con jóvenes actrices.

• Rita tuvo con Orson a su primera hija Rebecca pero cuando el cineasta abandonó la casa que compartían se desentendió de la pequeña y para Rita fue muy duro porque tocó fondo…” Aún no ha cumplido un año de vida y mi pequeña Becky se ha quedado sin padre” lamentó.

• Y sin embargo, y a pesar de como la trató Rita siempre dijo que el hombre de su vida fue Orson Welles.

• Y luego llegó el príncipe Alí Khan, mucho antes que Grace Kelly se casara con Rainiero, esta actriz se convirtió en princesa en la vida real. Pero su matrimonio no fue un cuento de hadas.

• Rita conocía la fama de play boy que tenía el príncipe Alí Khan pero finalmente aceptó la propuesta de matrimonio. POR CIERTO, Dos días antes de la boda se escapó a ver a Orson Welles para intentar salvar su relación porque seguía enamorada de él.

• El príncipe Alí Khan, al igual que Orson Welles, se enamoró de Rita cuando la vio en el cine, se encaprichó de la estrella sexy y glamurosa y consiguió casarse con ella pero pronto descubrió que la verdadera Rita no era así y dejó de interesarse por ella y empezó a ver a otras mujeres.

• Su tercer matrimonio con el Ali Khan duró apenas dos años y después Rita Hayworth entró en una espiral de destrucción que incluyó dos matrimonios más a cual más tóxico.

AVA GARDNER, LA ESTRELLA INDOMABLE

• Ava tampoco encontró la felicidad en el amor a pesar de que por su fama, belleza y sensualidad pudo elegir entre los hombre más apuestos, poderosos e influyentes de su época.

• Ava se casó en tres ocasiones que también acabaron en divorcio y siempre marcados por las infidelidades, incluso Mickey Rooney su primer marido le fue infiel, de hecho, ella le acusó de padecer “infidelidad crónica”

• Su matrimonio con Mickey duró un año pero su segundo matrimonio con el director de orquesta Artie Shaw aún fue más traumático para ella porque sufrió malos tratos psicológicos de un hombre que la despreciaba y la trataba como si fuera tonta

• Pero el gran amor de Ava fue sin duda Frank Sinatra aunque también fue su relación más toxica y autodestructiva para ambos.

• Él también se enamoró de ella cuando vio su foto en la portada de una revista.

• Su matrimonio con Sinatra estuvo plagado de bofetadas, borracheras, infidelidades de ambos, dos abortos de ella y dos intentos de suicidio de él.

• Él la chantajeaba emocionalmente y cuando veía que la podía perder, intentaba suicidarse para que ella se quedara a su lado

• El matrimonio de Ava y Frank duró cuatro años pero acabaron siendo buenos amigos y ella sabía que siempre podía contar con él

• La relación de amor- odio de Ava Gardner con Frank Sinatra recuerda mucho a la relación que tuvieron Elizabeth Taylor y Richard Burton, de nuevo un amor pasional destruido por los celos y el alcohol.

ELIZABETH TAYLOR, LA ÚLTIMA REINA DE HOLLYWOOD



• Elizabeth Taylor y Richard Burton se conocieron en el rodaje de Cleopatra y estalló entre ellos la pasión, ella tenía 29 años y tres hijos e iba por su cuarto matrimonio y Burton también estaba casado, tenía 36 y era padre de dos niñas.

• Elizabeth y Richard pasaron dos veces por el altar y protagonizaron el romance más escandaloso de la historia del cine.

• Sus peleas y broncas acababan siempre en ardientes reconciliaciones y fabulosos regalos: abrigos de pieles, coches o joyas.

• Se casó 8 veces:

o Su primer matrimonio fue cuando ella tan solo tenía 18 años y fue con el fundador de la cadena de hoteles Hilton, Conrad Nicholas Hilton, del que se divorciaría diez meses.

o Luego se casó con Michael Wilding, en 1952. La pareja tuvo dos hijos, Christopher y Michael Jr, antes de separarse en 1957.

o Después, se casó una vez más, esta vez con el productor de Hollywood, Mike Todd, quien murió en un accidente aéreo tan solo un año después.

o La viuda se enamoró de cantante Eddie Fisher, casado en aquella época con una de sus mejores amigas: Debbie Reynolds.

o En 1962 Richard Burton, quien fuera su gran amor, entra en su vida de la mano de Cleopatra. Se casó con él dos veces y se divorció las dos (en 1974 y en 1976).

o La relación fue excepcionalmente tormentosa, plagada de escándalos, y cada discusión acababa con fastuosos regalos por parte de Burton. Una de las joyas que le regaló fue el diamante amarillo Krupp y la Perla Peregrina, que habían pertenecido a la familia de Felipe II, y también el diamante Taylor-Burton de 69 quilates, que adquirió en una subasta restringida en 1969 por 1,2 millones de dólares.

o Su siguiente pareja fue John Warner, senador de EU. en Virginia, uno de sus peores matrimonios que la llevó al borde de la depresión y a refugiarse en la bebida.

o Finalmente, su última conquista fue un obrero de la construcción llamado Larry Fortensky, de quien se divorció en 1997.

• Elizabeth, tras su divorcio de Burton, se volvió a casar en dos ocasiones más.

o En 1976 contrajo matrimonio con el político John Warner (nacido en 1927), de quien se separó en 1982.

o Su último esposo fue el albañil Larry Fortensky (nacido en 1952), con quien estuvo casada entre 1991 y 1996.

• Tuvo cuatro hijos, tres biológicos, Michael Howard (nacido en el año 1953) y Christopher Edward (1955), hijos de Michael Wilding: y Liza (nacida en el año 1957), hija de Mike Todd.

• Con Richard Burton adoptó a la alemana Maria (1961).

• Ava, Rita y Elizabeth parecían tenerlo todo para ser felices. Solo deseaban ser amadas pero el amor les fue esquivo y todas pagaron un alto precio en sus relaciones. Aunque, como dijo Ava Gardner en sus Memorias: “A pesar de todo, he disfrutado al máximo. Me lo he pasado en grande“.