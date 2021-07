Gobierno debe transparentar contrato de Pegasus y términos: AI

Da gusto que estemos teniendo tanta información respecto a Pegasus y la contratación con NSO Group, es momento de que la ciudadanía se entere de cómo se dieron estas actividades en México y se legisle para que no quede solo en palabras, afirmó directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la directora ejecutiva de AI en México hizo un llamado a la Presidencia de la República para transparentar el contrato de Pegasus y los términos del mismo, pues a través de esa herramienta dijo se realiza una actividad al margen de la legalidad y violatoria de los derechos humanos.

Y aunque señaló que las actividades de espionaje a periodistas y activistas no constituyen un riesgo para la seguridad de México, hay riesgo, por lo cual puntualizó es momento de legislar al respecto para saber cuándo y de qué manera se puede realizar esta actividad y en qué marco.

Detalló que desde el laboratorio AI se hizo el de análisis forense más de 50 mil teléfonos entre ellos 15 mil mexicanos, “hay personas que no quieren que se sepa que fueron ciberespiados”, señala, por lo cual no toda la lista va a ser pública. Sin embargo, lo importante señala Olivares es garantizar que esto no se repita.

La vigilancia digital debe regirse por leyes precisas de acceso público, pues los Estados hacen actividades de vigilancia cuando hay riesgo de seguridad, pero tiene que estar regulado, dijo y las empresas deben tomar medidas para que los instrumentos que desarrollan no se utilicen para vigilancia que viole lo derechos humanos, concluyó.