¡Vadhir Derbez is in da house!

Vadhir Derbez, actor y cantante. // TW:@vadhirderbez // IG: vadhird

Sobre Te Confieso

• Es una balada pop en colaboración con Ximena Sariñana.

• La rola retrata el conflicto emocional tras una ruptura amorosa.

• En este sencillo, Vadhir deja ver su lado melancólico, sentimental y reflexivo acerca del amor como metáfora del dolor.

• El vídeo tiene una atmósfera retro, simulando un unplugged en los años 70s.

Sobre El mesero

• Vadhir interpreta a Rodrigo, un mesero en un restaurante de lujo, que sueña con vivir como los clientes a los que atiende diariamente.

• Rodrigo decide mentir para conseguir ese estatus social que tanto desea pero aprenderá que el camino fácil no siempre es el correcto.

• "La película tiene sus cosas del amor propio, de no verte como menos que alguien más, que lo que tienes vale mucho y en la parte del amor, que no necesitas las cenas lujosas para impresionar a la persona correcta. Si te quieren por la cantidad que tienes en la cartera, ahí no es", dice Vadhir.

• En el elenco de la cinta también se encuentra Emiliano Zurita, Arturo Barba, Sabine Moussier, Gustavo Sanchez Parra y Alejandro Morales.

• La película cuenta con la aparición especial del comediante Franco Escamilla.

• Vadhir aprendió a servir vino, manejar la charola, cómo hablarle al cliente

• La película se grabó hace dos años pero se había pospuesto por la pandemia

• La película está dirigida por Raúl Martínez.