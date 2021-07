Tim Gunn: Los secretos de la moda

Tim Gunn, reconocido asesor de imagen, host de televisión y autor bestseller, es un ícono de la moda americana. TW: @TimGunn // IG: @timgunn

Sobre Tim:

• Su buen gusto y expertise en diseño de moda y estilo lo llevaron a trabajar en Parsons The New School for Design, una de las escuelas más importantes de arte y diseño en el mundo, y también como director de creatividad para la marca Liz Claiborne.

• Ha escrito los libros A Guide to Quality, Taste and Style, The Natty Professor: A Master Class on Mentoring, Motivating, and Making It Work!, Tim Gunn’s Fashion Bible, Gunn's Golden Rules: Life's Little Lessons for Making It Work.

• Su participación como co-host y mentor de los diseñadores en el programa “Project Runway” por 16 temporadas hizo que se convirtiera en uno de los favoritos de la televisión, tanto que en 2013 ganó el Emmy a Mejor Host de Reality Show o Programa de Competencia junto a su compañera Heidi Klum.

Making the Cut:

• En 2018, Gunn junto con Heidi, iniciaron una nueva aventura en la serie de Amazon “Making the Cut”. Hoy regresa como host y productor ejecutivo de la segunda temporada.

• Grabada en Los Ángeles con diseñadores de todo el mundo, Making the Cut continúa su misión de encontrar a la siguiente marca de moda global.

• Los looks ganadores estarán disponibles en la tienda de Making the Cut de Amazon Fashion y la persona que gane la segunda temporada recibirá un programa de mentoría con Amazon Fashion y $1 millón de dólares para invertir en su marca.

• Making the Cut tiene nuevamente la misión de encontrar a la siguiente marca de moda global. Amazon Studios anunció que ha solicitado una segunda temporada de Making the Cut, presentada y producida por Heidi Klum y Tim Gunn, se les unirán la juez Winnie Harlow, famosa super modelo, y el ícono pop de la moda y director creativo de Moschino, Jeremy Scott. Además, habrá jueces sorpresa quienes tendrán apariciones especiales a lo largo de la temporada.

• El ganador de la serie recibirá $1 millón de dólares para invertir en su negocio y la oportunidad de crear una línea exclusiva disponible en la tienda Amazon Fashion y un programa de mentoría con Amazon Fashion.