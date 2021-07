Sí hay vacunas, se trabaja en estrategia de aplicación: Arturo Herrera

Ser gobernador del Banco de México es un privilegio y algo que me entusiasma, así define Arturo Herrera, secretario de Hacienda su sentir en la espera de ser confirmado por el Senado en su nuevo cargo; sin dejar de reconocer las situaciones complejas vividas por la pandemia, a pesar de las cuales dijo, deja finanzas públicas sanas y una macroeconomía estable reconocida por siete calificadoras.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Herrera reiteró que la vacunación será la que saque adelante al país pues afirmó “sí hay vacunas, no se han puesto porque falten, el secretario técnico de presidencia está apretando la planeación para tener un ritmo más rápido, no había un cambio de estrategia desde que llegaron más vacunas”, el aun titular de Hacienda reconoció que a diferencia de otros países en México si hay vacunas y eso nos debe dar tranquilidad, pues hay países en donde no tienen y ya están contratadas todas.

Entre las cosas que se pudieron hacer mejor en su gestión reconoció: “Las medidas importantes no las empaquetamos a diferencia de otros países las fuimos dando a cuentagotas”, pues "hacer los anuncios en paquete tiene mayor impacto y da tranquilidad a la población", dijo.

Herrera aseguró que su intención de llegar al Banco de México es anterior a las elecciones, un privilegio que le entusiasma y le permitirá seguir con algunas cosas que había hecho antes de la Secretaría, y reconoció que el cambio en Hacienda requiere una mirada fresca para planear un presupuesto pos-covid, pues "no es lo mismo administrar una crisis que el relanzamiento de la economía", lo que dijo se debe hacer en mejores condiciones, considerando retos como el cambio climático.

Ante la crítica de Carlos Urzua, a quien dijo respeta como su maestro, señaló que se equivoca al señalar la injerencia del presidente, quien dijo, debe estar informado y tiene la responsabilidad frente a quienes lo llevaron a la presidencia.

Respecto a la línea de crédito flexible de 61 mil millones de dólares del FMI a la que podría haber accedido México para una política fiscal expansiva en 2020, Herrera señaló “está equivocado Carlos, me da mucha pena tener que corregirlo públicamente, pero esa línea de crédito está firmada solamente para crisis gravantes de pago, es una línea de crédito que ni siquiera administramos nosotros, está firmada directamente por el Banco de México y ellos pagan el servicio asociado a ellas, las cláusulas de esa línea no permiten que sea utilizada para un estímulo fiscal”, expresó.

Afirmó que las conversaciones de las últimas semanas con el presidente han tenido que ver con Hacienda, en cuanto al Banco de México, ha recalcado “te vas a un órgano autónomo”, por lo que afirma, “si me ratifica el Senado, seré extraordinariamente prudente”, pues afirmó que cuando dejó de ser secretario de finanzas de la CDMX jamás volvió a opinar nada del gobierno capitalino ni del cargo que dejó. “Tendré un espacio para opinar, pero seré prudente”, señala.

De ser ratificado al cargo en el BM dijo que será respetuoso del ejercicio de carrera, no habrá grandes cambios en el equipo, hay que respetar su estructura y en el caso de Hacienda los cambios serán mínimos.

Finalmente dijo que hablar de criptomonedas, una discusión se debe tener considerando dos vertientes, por un lado, que debe ser una moneda digital que se puede emitir por el Banco Central, y que permita una transferencia de un teléfono a otro como ya se hace entre cuentas, pero por otra que permitir que haya monedas privadas, como el bitcoin es apostarle a un activo altamente especulativo, pues al no tener trazabilidad es un mecanismo de pago para transacciones ilegales; pues recordó que una moneda debe tener tres funciones, tiene que ser medio de pago, unidad de medida, cosa que no cumple la criptomoneda y debe ser reserva de valor cosa que claramente no tiene.